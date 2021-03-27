В Крыму рассказали, может ли полуостров обойтись без украинской воды

Симферополь, 27 марта. Дискуссии о проблемах с водой из-за перекрытия Северо-Крымского канала являются неразумными. Дело здесь вовсе не в оправдании Украины.

В Комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщили, что из почти 300 километров канала круглогодично в работе задействовано порядка148. По этой части трубопровода вода поступает в Феодосию, Керчь и прилегающие к ним районы. Идет эта вода из Белогорского и Тайганского водохранилищ естественного стока, а также из мест забора подземных ресурсов.

«На территории Республики Крым расположено 14 водохранилищ естественного стока и восемь наливных водохранилищ Северо-Крымского канала», — уточнили в Госкомводхозе.

Ранее рассматривались различные варианты орошения земель полуострова, но Северо-Крымский канал оказался наиболее эффективным с точки зрения экономики. Однако предложения построить ряд гигантских водохранилищ не нашли поддержки. Сегодня приоритет отдается региональным проектам, которые рассчитаны на маленькую территорию, пишет «ПолитЭксперт».

Крымские ученые напоминают о засушливом семилетнем цикле. В Госкомводхозе ссылаются на полувековые наблюдения и заявляют, что ситуация с низкой наполняемостью водохранилищ типична только для определенного времени года. Крым страдает из-за отсутствия воды, так как в регионе наблюдается малое количество осадков. Перекрытие украинского канала — не единственная проблема.

Правительство Украины настойчиво уверяет, что вода на территорию полуострова пойдет, если Крым «вернут» под контроль Киеву. Непонятно лишь, кому она вскоре будет нужна.

Ранее экс-глава Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев готов снабжать Крым водой, если полуостров окажется в якобы гуманитарной катастрофе.