Американский культурный центр обстреляли в Мьянме

Нейпьидо, 27 марта. Здание американского культурного центра подверглось обстрелу в городе Янгон в Мьянме. Информацию об этом подтвердили в посольстве США.

В результате атаки никто не пострадал. В настоящее время сотрудники дипмиссии выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают лиц, которые могут быть причастны к обстрелу.

Напомним, 1 февраля вооруженные силы Мьянмы задержали президента Вин Мьина и госсоветника Аун Сан Су Чжи и ввели чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Власти США отреагировали на это санкциями — 11 февраля американский Минфин ввел односторонние ограничительные меры против первого вице-президента Мьина Све и главы Минобороны Сейна Вина, которые занимали эти должности в свергнутом правительстве Мьянмы. Всего санкции коснулись 10 физических и трех юридических лиц.