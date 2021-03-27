В Китае заявили о планах Киева нанести военный удар по Крыму

Пекин, 27 марта. Действия украинских военных в районе Крыма свидетельствуют о том, что Киев готовит военное вторжение на полуостров. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sina.

Эксперты напомнили, что 24 марта подразделения Вооруженных сил Украины провели учения у границы с Крымом. В ходе маневров украинские военные отработали несколько десятков учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием реактивных систем залпового огня «Смерч». Кроме того, проводилось распознавание воздушных объектов условного противника и мониторинг воздушной обстановки, передает «ПолитРоссия».

«Учения украинский армии проводились параллельно с маневрами сил НАТО в Черном море. Очевидно, что эти мероприятия были направлены против России», — говорится в публикации.

По мнению аналитиков, действия украинских военных свидетельствуют об их подготовке к штурму Крыма. При этом Киев рассчитывает на помощь США и их союзников по НАТО, которые в могут оказать Вооруженным силам Украины поддержку.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе «на суше, в море и в воздухе». Он также добавил, что Альянс намерен значительно увеличить число военных учений в регионе.

Позднее в МИД РФ заявили, что Москва будет адекватно отвечать на деятельность НАТО в Черном море, действуя в интересах обеспечения собственной безопасности. Кроме того, в ведомстве опровергли заявление Столтенберга о том, что Москва якобы отказывается от диалога с Альянсом,