Пасечник объяснил, когда ЛНР и ДНР станут частью России

Луганск, 27 марта. Донбасс обязательно станет частью России, когда наступит время, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Руководитель республики заявил, что ЛНР движется в правильном направлении и у него нет сомнений, что «Донбасс станет частью великой России», передает РИА Новости.

«Когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» — заявил он.

Пасечник отметил, что в 2014 году ЛНР и ДНР самостоятельно сделали свой выбор, который заключается в «интеграции с Россией». Он подчеркнул, что фактически Донбасс уже является ее частью, потому что РФ постоянно оказывает республикам поддержку, без которой они бы не выжили.

«Это и политическое, и гуманитарное, и экономическое содействие. Гуманитарные конвои, «белые КамАЗы» уже стали символом братской помощи России Донбассу», — заявил Пасечник.

Он подчеркнул, что ни Донбасс, ни Россия «никогда никому не насаждали Русский мир», а только защищали свой выбор.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву прекратить «зариться» на Донбасс. Таким образом он прокомментировал предложение главы СНБО Алексея Данилова исключить слово «Донбасс» из украинского языка.