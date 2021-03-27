Эксперт указал, как Украина фактически признала Крым территорией другого государства

Симферополь, 27 марта. В Киеве постоянно ведутся разговоры о том, что Крым является территорией Украины, а жители полуострова — украинскими гражданами. На эту тему сняты уже сотни пропагандистских передач, только смысл в них не совсем понятен по ряду причин, одна из главных — полная блокада Крыма со стороны Украины, передает ФАН.

Очевидно, что если бы украинскому правительству действительно было бы интересно наладить диалог с жителями полуострова, то не создавались бы никакие преграды и трудности для крымчан, не засылались бы шпионы и диверсанты, которые угрожают безопасности республики.

Но Украина выбрала совсем иную политику, решив не только всеми возможными способами вредить людям, живущим на полуострове, но и совершить открытую попытку геноцида, перекрыв подачу воды по Северо-Крымскому каналу и устроив энергоблокаду.

По поводу того, что Киев считает Крым украинским, но при этом блокирует подачу воды на полуостров, а также осуществляет другие всяческие блокады, высказался руководитель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения», политолог Иван Мезюхо. Он отметил, что в данном случае сложилась очень интересная ситуация с точки зрения права.

«Факт блокирования Крыма свидетельствует о том, что Украина фактически признала, что полуостров — это справедливо не их территория, а другого государства. Однако в украинской конституции до сих пор фигурирует мифическая «Автономная Республика Крым и город Севастополь», — отметил политолог.

«Так вот, водная, энергетическая, продовольственная и транспортная блокады полуострова нарушают конституцию Украины. Ведь если на словах Украинское государство заявляет о том, что крымчане — это ее граждане, получается, что нарушается основополагающий принцип основного закона страны. Потому что земля, ее недра принадлежат народу Украины, а на словах крымчане якобы являются частью народа Украины. Понимаете, инициировав различного рода блокады, Киев нарушил не только международное гуманитарное право, но и собственное внутриукраинское национальное право», — заявил Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее эксперт указал на проблемы в столице Крыма, которые ждут нового мэра Симферополя.