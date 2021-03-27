Губернатор Хасаки рассказал, как Запад крадет природные богатства Сирии

Губернатор сирийской провинции Хасака Гасан Халим Халил провел встречу с президентом Международного комитета Красного креста (МККК) Петером Маурером. О подробностях диалога чиновник рассказал специальному корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Халила, стороны затронули целый ряд тем — от гуманитарной обстановки в регионе до незаконного присутствия на его территории военных США. Так, губернатор обратил внимание главы МККК на то, что в настоящий момент власти делают все возможное, чтобы повысить уровень жизни в Сирии — пытаются восстановить работу школ и больниц, а также обеспечить население продовольствием.

Политик подчеркнул, что в восстановлении инфраструктуры местному руководству мешает присутствие американских военных, которые совместно с боевиками «Сирийских демократических сил» блокируют доступ к ключевым инфраструктурным объектам провинции, а также занимаются незаконной добычей и контрабандой нефти.

«Они воруют от 140 000 до 150 000 баррелей в день с сирийских нефтяных месторождений, находящихся под их контролем в мухафазах Хасака и Дейр эз-Зор», — объяснил чиновник.

По словам Халила, кражей нефти дело не ограничивается — почти ежедневно со складов Хасаке пропадает огромное количество сирийской пшеницы. Ее, утверждает чиновник, американские военные вместе с пособниками перевозят через нелегальные погранпереходы на территорию Ирака для последующей продажи.

Кроме того, в тюрьмах СДС сейчас содержатся сотни мирных жителей Хасаки, выступивших против оккупации.

«Их судьба и условия содержания [в тюрьмах] неизвестны, как и обвинения, по которым их осудили», — подчеркнул Халил.

Губернатор провинции призвал МККК обратить внимание на происходящее в регионе, а также сделать все возможное, чтобы прекратить блокаду республики со стороны мирового сообщества. Маурер, в свою очередь, назвал несправедливыми западные санкции в отношении Сирии и пообещал способствовать скорейшему возвращению страны к мирной жизни.

Сейчас на северо-востоке Сирии сохраняется присутствие американских войск, которые удерживают эти территории под своим контролем, не имея на то разрешения со стороны правительства страны или международных организаций. При этом Штаты оправдывают свое нежелание покидать регион борьбой с террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), хотя Россия заявляла о разгроме боевиков еще в 2020 году.

Очевидно, что главный интерес для Вашингтона в республике представляет вовсе не борьба за мир в Сирии, а «нефтяные» деньги, которые американцы получают от контрабанды «черного золота». Это подтверждают и недавние заявления бывшего спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который заявлял о планах Белого дома сохранять контроль над сирийскими месторождениями как можно дольше.

1 Организация запрещена на территории РФ.