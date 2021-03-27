Российский фрегат установил наблюдение за авианосцем ВМС США в Средиземном море

Москва, 27 марта. Фрегат ВМФ России «Адмирал Григорович» следит за атомным авианосцем ВМС США USS Dwight D. Eisenhower, который находится в восточной части акватории Средиземного моря.

В Сети был опубликован спутниковый снимок, на котором запечатлено местонахождения кораблей. Согласно снимку, российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», следует за американским авианосцем, который в настоящее время находится в районе греческого острова Крит.

Авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, вошла в акваторию Средиземного моря 8 марта. В состав группы помимо авианосца входят ракетный крейсер Monterey, эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, а также судно снабжения Arctic.

По данным американских СМИ, авианосец какое-то время будет оставаться в Средиземном море и взаимодействовать с военно-морскими силами стран-членов НАТО.