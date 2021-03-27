Минздрав Украины включил в список красных зон карантина Киев и еще 12 областей

Киев, 27 марта. Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается. Строжайший карантин был введен в столице государства и еще 12 регионах страны.

Киев и еще 12 областей Украины внесли в список красных карантинных зон, в которых введены жесткие ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения государства.

Список областей постоянно расширяется. В пятницу в него были добавлены Ровенская и Черниговская области. Под действие строгого карантина попадают Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Киевская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Черкасская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Как следует из информации, приведенной на сайте ведомства, статус красной зоны карантина присваивается в том случае, если в течение трех дней превышаются как минимум два из установленных показателей. К ним, в частности, относятся уровень загруженности коек, количество госпитализаций, коэффициент выявления COVID-19 методом ПЦР-тестирования и так далее.

Всего на территории Украины может быть установлено четыре режима карантина: красный, оранжевый, желтый и зеленый. Ограничения вводятся в отдельных регионах согласно модели «адаптивного карантина».

Ранее журналист Анатолий Шарий выразил мнение, согласно которому Украина является полигоном для испытания индийской вакцины CoviShield. Она является аналогом препарата от AstraZeneca, от которого постепенно отказываются страны Евросоюза после появления сообщений о летальных исходах среди вакцинировавшихся пациентов.