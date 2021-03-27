Экс-посол США посоветовал Украине разместить у себя войска НАТО

Киев, 27 марта. Украина в ближайшей перспективе не станет членом НАТО, но Киеву стоит позволить Альянсу разместить у себя войска, считает экс-посол США в России Александр Вершбоу.

Вершбоу заявил, что Украине стоит попросить Североатлантический альянс продемонстрировать свою поддержку на нынешнем этапе, когда членство в НАТО выглядит долгосрочной перспективой.

Говоря о размещении сил Альянса на украинской территории, он отметил, что речь может идти о строительстве военно-учебного центра с постоянным присутствием армий США или группы союзников на востоке страны.

«Это бы показало готовность союзников напрямую поучаствовать в обеспечении обороноспособности Украины перед лицом продолжающейся агрессии», — считает Вершбоу.

Он также сообщил, что в будущем в Одессе можно было бы открыть военно-морской центр Украина — НАТО, которым могли бы пользоваться все западные союзники.

Ранее военно-политический эксперт Яков Кедми заявил, что США могут распустить НАТО в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что озвученная Путиным новая стратегия национальной обороны государства озадачила американское руководство.