В США рассказали о самом опасном оружии ВМФ России

Вашингтон, 27 марта. Новейшие образцы гиперзвукового оружия могут сделать непобедимым Военно-морской флот России. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики напомнили, что недавно российские специалисты завершили летно-конструкторские испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». При этом в ближайшее время начнутся государственные испытания, после чего будет запущено серийное производство ракеты, передает «ПолитРоссия».

«Российский флот становится гиперзвуковым убийцей, способным атаковать со скоростью девять Махов», — говорится в публикации.

При этом российские моряки продолжают исследовать возможности другого ракетного вооружения. Недавно стало известно, что фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» отправился в Баренцево море для очередных учебно-боевых ракетных пусков. Экипаж корабля успешно нанес удары по морским и береговым целям, подтвердив эффективность новейшего ракетного вооружения.

Ранее стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» успешно поразил береговую цель с помощью противокорабельной ракеты «Оникс». Ракета преодолела порядка 300 километров и уничтожила мишень, которая находилась на острове Южный архипелага Новая Земля.