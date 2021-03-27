СМИ составили топ-5 атомных субмарин, которые всплывали через лед Арктики

Москва, 27 марта. Судоверфь «Севмаш» создала большое количество атомных подлодок, которые в различные годы поднимались сквозь лед Арктики.

Впервые в истории ВМФ России сразу три атомные субмарины произвели синхронное всплытие сквозь арктические льды. Подлодки проектов 667БДРМ «Дельфин» и 955 «Борей» были созданы на «Севмаше». Более половины всего атомного флота России было собрано специалистами этого предприятия.

Самое первое всплытие в районе Северного полюса было осуществлено 17 июля 1962 года на первой отечественной атомной подлодке «Ленинский комсомол» проекта 627. Весь экипаж за участие в этом событии получил государственные награды. Вторым тоже был атомоход проекта 627А «Кит». Подъем наверх сквозь толщу льда состоялся 29 сентября 1962 года. Экипаж установил на этом месте флаг СССР и советского флота, был проведен торжественный митинг.

Подлодка К-51 «Верхотурье» в сентябре 1987 года после всплытия осуществила запуск двух баллистических ракет, сообщает ТАСС. Ракеты были отправлены в сторону полигона Чижа в Архангельской области. Стрельбы также осуществляла АПЛ «Северсталь» в ноябре 1996 года. А самая большая подлодка в мире проекта 941 «Акула» проводила тестирование по воздействию льда на корпус субмарины в 1983 и 1985 годах.

Главком ВМФ РФ Николай Евменов ранее рассказал об арктических экспедициях российских атомных подлодок.