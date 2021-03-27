Марокко и Вьетнам отмечают 60-летие установления дипломатических отношений

Ханой, 27 марта. Марокко и Вьетнам отмечают 60-летие установления двусторонних дипломатических отношений, сообщает информационное агентство Vietnam+.

Государства тесно сотрудничают в различных сферах, прежде всего в торговле, промышленности и защите окружающей среды с 1961 года. Однако и до этого их связывали общие интересы по нескольким направлениям. На сегодняшний день державы продолжают расширять взаимодействие и координированно реагировать на глобальные экономические, политические, социальные и экологические проблемы. Происходит это главным образом путем обмена опытом, передовыми практиками и технологиями.

«Вьетнам и Марокко на протяжении шести десятилетий разделяют прочную дружбу и партнерство во всех областях», — отметил марокканский дипломат Джамале Чуайби.

Власти двух стран согласны в нескольких основополагающих принципах, благодаря которым долгое время им удается поддерживать стабильные отношения. Все возникающие спорные ситуации урегулируются исключительно на основе диалога, путем переговоров и посредничества.

Политические связи Рабат и Ханой также существенно укрепили за счет обмена делегациями и заключения целого ряда договоренностей о сотрудничестве за последние десять лет. Кроме того, они активно взаимодействуют на различных региональных и международных площадках.

В 2019 году на полях 40-й сессии Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Таиланде председатель Национального Собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган подчеркнула важность развития многоплановых отношений с Марокко и открытия новых возможностей для инвестиций и бизнеса, в том числе благодаря предоставлению североафриканской стране доступа на азиатские рынки.

В период с 2015 по 2019 год товарооборот между двумя государствами увеличился на 50 процентов. В последующее время экономическое взаимодействие продолжало набирать обороты. На сегодняшний день Вьетнам — второй по величине торговый партнер королевства в ASEAN.

Во вторник, 23 марта, Генеральная конфедерация предприятий Марокко (CGEM) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с тремя ассоциациями израильских компаний и предпринимателей.