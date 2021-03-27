Беременным россиянкам рассказали, от какой еды стоит отказаться

Москва, 27 марта. Будущим роженицам не стоит употреблять ряд продуктов, которые они могли привыкнуть есть в обычной жизни. Россиянкам рассказали, как правильно составить рацион.

Женщина в период беременности должна ограничить себя в употреблении слишком жирной пищи, советуют медики. Стоит воздержаться от употребления спиртных и шипучих напитков. От соленой и острой пищи также необходимо отказаться.

Будущим мамам посоветовали чаще гулять на свежем воздухе и есть как можно больше овощей и рыбы. По мнению экспертов, в период беременности следует забыть и о некоторых молочных продуктах.

Размер пособия, выплачиваемого женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, может быть увеличен. Как сообщалось ранее, соответствующим вопросом занимается Минтруд РФ.