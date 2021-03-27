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Беременным россиянкам рассказали, от какой еды стоит отказаться

Беременным россиянкам рассказали, от какой еды стоит отказаться

Москва, 27 марта. Будущим роженицам не стоит употреблять ряд продуктов, которые они могли привыкнуть есть в обычной жизни. Россиянкам рассказали, как правильно составить рацион.

Женщина в период беременности должна ограничить себя в употреблении слишком жирной пищи, советуют медики. Стоит воздержаться от употребления спиртных и шипучих напитков. От соленой и острой пищи также необходимо отказаться.

Будущим мамам посоветовали чаще гулять на свежем воздухе и есть как можно больше овощей и рыбы. По мнению экспертов, в период беременности следует забыть и о некоторых молочных продуктах.

Размер пособия, выплачиваемого женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, может быть увеличен. Как сообщалось ранее, соответствующим вопросом занимается Минтруд РФ.

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