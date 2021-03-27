Донецкая и Луганская народные республики проделали большой и трудный путь, чтобы навсегда уйти от Украины и воссоединиться с Россией. Об этом в беседе с ФАН рассказал глава Музея боевого братства России, общественный деятель Герман Владимиров.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предсказал присоединение Донбасса к Российской Федерации. По его словам, сегодня ДНР и ЛНР движутся в правильном направлении, кроме того, шахтерский регион в составе РФ ждет великое будущее.

«Мы движемся в правильном направлении. У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!» — заявил он.

Глава ЛНР подчеркнул, что жители республик Донбасса еще в 2014 году сделали свой выбор, провозгласив свою независимость от Украины, тем самым выбрав путь на интеграцию с Россией. Пасечник добавил, что Донецк и Луганск уже фактически являются частью РФ. Он пояснил, что Россия уже сейчас регулярно предоставляет Донбассу гуманитарную помощь, которая является жизненно важной для региона, а также оказывает экономическое содействие.

«Гуманитарные конвои, белые КамАЗы уже стали символом братской помощи России Донбассу», — отметил Пасечник.

По словам главы ЛНР, в настоящее время большинство жителей Украины по-прежнему являются частью русского мира. При этом украинский неофашизм, «активно пестуемый и поддерживаемый США и другими странами Запада», на самом деле поддерживает меньшинство граждан Незалежной.

«Но нужно помнить, что только вместе мы — сила. Наша сила — в единстве. Объединяя наши усилия по защите русского мира, мы получаем огромные шансы на политическую, идеологическую и, если будет необходимо, военную победу», — указал он.

Глава Музея боевого братства России Герман Владимиров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал заявление луганского лидера Леонида Пасечника. По словам общественника, Донецкая и Луганская народные республики проделали большой и трудный путь, чтобы навсегда уйти от Украины и воссоединиться с Россией.

«Мне даже фактически нечего добавить к словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Донбасс уже проделал слишком серьезный и сложный путь. Неизвестно, сколько еще ему предстоит пройти, но очевидно, что конечной остановкой ДНР и ЛНР будет Российская Федерация — это вне всяких сомнений. Возврата обратно в Украину категорически больше никогда не будет. Ни при каких условиях», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что тысячи граждан Украины окажутся в тюрьмах по обвинению в «кремлевской пропаганде».