Первый случай смерти пациента c COVID-19 на карантине в аэропорту выявлен в Японии

Токио, 27 марта. Японские медики зафиксировали первый случай смерти коронавирусного пациента, который находился на карантине на территории воздушной гавани. Об этом сообщили в минздраве Японии.

Скончавшейся оказалась женщина, возраст которой составлял чуть более 50 лет. Она прибыла в Японию 16 марта, после чего медики выявили у нее коронавирусную инфекцию и поместили в карантинную зону. Как отметили в Минздраве Японии, у пациентки не наблюдалось никаких симптомов, однако в субботу она внезапно скончалась.

Японское правительство хочет минимизировать количество прибывающих гостей в страну на Олимпийские игры из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ранее сообщили члены японского правительства.