Никита Ефремов рассказал, что его зацепило в сценарии фильма «Здоровый человек»

В Москве начались съемки дебютного полнометражного фильма режиссера Петра Тодоровского «Здоровый человек», главные роли в котором сыграют Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум, стало известно ФАН.

Продолжатель знаменитой кинематографической династии выступил еще и сценаристом. Художественным руководителем проекта является сценарист и режиссер Борис Хлебников, а продюсерами — Валерий Тодоровский и Евгений Никишов.

«Здоровый человек» — история о нравственном беспокойстве, — сказал Петр Тодоровский. — В первый съемочный день я испытал панику и ужас — как всегда. И промерз, потому что снимали сцену на катке в минус 15! Ира и Никита — замечательные актеры, и они точно попадают в типажи, описанные в сценарии. И я очень рад, что они заинтересовались нашей историей».

Ефремов, представитель не менее известной киносемьи, сыграет спортивного комментатора Егора Тихонова, однажды отказавшегося от привычного комфорта жизни ради помощи другим.

«Меня сразу в сценарии что-то зацепило, но я не мог понять что, — признался актер. — Мне потребовалось прочитать его несколько раз, чтобы он в меня проник. У меня вначале даже было отторжение — возможно, подсознательно я узнал какие-то свои части, которые в себе не до конца принимаю».

По словам артиста, проблемы, которые волнуют его героя, как он находит контакт со своими чувствами и как его от этого начинает разносить куда-то не туда, вплоть до того, что он уже не держит свою жизнь и она попросту начинает разваливаться, этот переход от головы к чувствам сильно его заинтересовал.

«У меня замечательные партнеры: Женя Ткачук, Ира Старшенбаум, Даша Балабанова, — перечислил Ефремов. — С Петром Валерьевичем Тодоровским у нас уже был сериал «Полет», и, безусловно, с ним очень интересно работать. От съемок и от себя я жду, что это будет очень кайфовый процесс и, возможно, мы сделаем что-то, что поможет людям безопасно прожить какие-то свои экстремальные чувства».

Старшенбаум исполнит роль жены Тихонова Майи — молодой, привлекательной женщины с двумя детьми, которую метания мужа тоже заставят выйти из зоны собственного комфорта.

«С Петром Тодоровским я хотела поработать давно, но как-то не получалось сделать это раньше, — посетовала актриса. — Поэтому я счастлива, что мне удалось попасть именно в такую историю. Это действительно уникальный материал о честности, о том, как сделать себя лучше, как работать над собой и жить в этом мире».

Для артистки вызов — сыграть женщину с двумя детьми, которая пытается спасти свой брак. При этом оба героя — эгоистичные, потерявшиеся в той уютной и успешной действительности, но не понимающие, куда они идут и для чего живут.

«Я рада столкнуться с таким материалом и прожить его, хотя это большая ответственность, — пояснила Старшенбаум. — Хорошо, что мы с Никитой большие друзья, и та степень близости, что у нас есть, помогает на площадке».

Фильм рассказывает о том, что ведущий спортивных новостей Егор Тихонов, попутно преодолевая кризис среднего возраста и оказавшись свидетелем чужой трагедии, становится волонтером. Он помогает матерям больных детей в онкологическом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Но обретение новой жизни слишком дорого обходится Тихонову. Он лишается работы, и его брак на грани распада. И все чаще главный герой спрашивает себя, а настолько ли он сильный человек, чтобы пройти этот свой путь до конца.

Съемки картины производства кинокомпании 1-2-3 Production «Здоровый человек» продлятся до мая. К выходу в широкий прокат фильм запланирован в 2023 году.

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