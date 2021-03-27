Инвестор из фонда Сороса рассказала о влиянии пандемии на криптовалюту

Нью-Йорк, 27 марта. Инвестдиректор фонда Сороса рассказала журналистам, как пандемия коронавируса повлияла на криптовалюту и почему на Уолл-стрит к ней стали относиться серьезно.

По мнению Дон Фицпатрик (так зовут инвестдиректора фонда), криптовалюты остались бы в роли второстепенного актива, если бы не случился кризис, вызванный коронавирусом. По ее мнению, рыночные игроки начали вкладывать средства в биткоин из-за боязни обесценивания фиатных денег.

Однако появление на рынке цифровых валют центральных банков (CBDC) может стать серьезной угрозой для биткоина. При этом инвестор не верит, что биткоин удастся полностью искоренить. В особенности Фицпатрик ожидает появления электронного юаня.

Мнения ведущих финансовых экспертов расходятся в вопросе будущего криптовалюты. Некоторые говорят о невозможности успеха биткоина как платежного средства, но признают его в роли инвестиционного инструмента. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл считает, что речь может идти только о замене золота, а не доллара.

Председатель комитета Мурманской областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Владимир Мищенко ранее объявил, что с 1 июля местным чиновникам придется отказаться от криптовалюты. «ФедералПресс» поясняет, что так в регионе намерены совершенствовать антикоррупционное законодательство.