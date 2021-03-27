Холли Берри будет платить бывшему возлюбленному в два раза меньше алиментов

Лос-Анджелес, 27 марта. Актриса Холли Берри добилась сокращения суммы алиментов, которые она выплачивает своему бывшему возлюбленному, манекенщику Габриэлю Обри.

Голливудская актриса воспитывает 13-летнюю дочь Налу от экс-избранника. После расставания решить вопрос опеки над общим ребенком пара смогла только через суд. В результате суд постановил, что Берри и ее экс-возлюбленный будут растить дочь совместно, но актриса должна выплачивать Обри алименты, если ее годовой доход будет выше 1,95 миллиона долларов.

Звезда ежемесячно платила отцу своей дочери по 16 тысяч долларов, однако считала эту сумму несправедливой. Актриса снова обратилась в суд, чтобы снизить алименты до 3 тысяч долларов. Требования Холли Берри были удовлетворены лишь частично. Как пишут зарубежные СМИ, теперь она будет выплачивать 45-летнему Габриэлю Обри по 8 тысяч долларов каждый месяц.

Недавно 54-летняя Холли Берри поделилась с поклонниками секретом стройности. Актриса запустила собственное приложение, с помощью которого можно ознакомиться с ее авторскими тренировками.