К месту крушения вертолета под Калининградом прибыла следственная группа

Калининград, 27 марта. Следственная группа, сотрудники МЧС и специалисты в области авиации Минобороны РФ прибыли к месту крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области.

Эксперты проведут необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ. В рамках расследования дела о крушении Ка-32 также организованы мероприятия по подъему вертолета из акватории Куршского залива.

Как сообщалось ранее, вертолет с тремя сотрудниками МЧС совершал учебный полет и упал в нескольких километрах от берега в акватории Куршского залива 26 марта. Один из мужчин погиб. Следователи полагают, что Ка-32 рухнул из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна.