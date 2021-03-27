Медсестры из Пскова рассказали, как на руках вынесли 34 пациента из пожара

Псков, 27 марта. Медсестры из Пскова Светлана Шашнева и Дарья Тимофеева поделились подробностями о том, как они спасли 34 пациента во время пожара.
Накануне ночью в отделении пульмонологии Псковской городской больницы вспыхнул огонь. На посту в тот момент дежурили Шашнева и Тимофеева. Женщины рассказали, что им пришлось быстро собраться с мыслями и действовать.
«Вывозили, выносили, вытаскивали всех по-разному. Очень много лежачих пациентов. На кроватях, на каталках, под руки, полотенцами», – отметила медсестра Шашнева в беседе с корреспондентом «Мир 24».
До приезда пожарных они успели эвакуировать из отделения 34 человека. После этого вернулись в полный дыма коридор и взялись за огнетушители. Пожарным, которые приехали на место, оставалось только локализовать пламя.
Если бы не решительность санитарок, пожар бы закончился трагедией. Женщины признались, что последний год закалил их не меньше, чем стихия, поскольку в красной зоне этой больницы они проработали всю пандемию.
Похожий случай произошел в Ленобласти. Там полицейский спас из горящей квартиры двух еле дышащих соседей, которые не могли выбраться самостоятельно.