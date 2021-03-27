Медсестры из Пскова рассказали, как на руках вынесли 34 пациента из пожара

Псков, 27 марта. Медсестры из Пскова Светлана Шашнева и Дарья Тимофеева поделились подробностями о том, как они спасли 34 пациента во время пожара.

Накануне ночью в отделении пульмонологии Псковской городской больницы вспыхнул огонь. На посту в тот момент дежурили Шашнева и Тимофеева. Женщины рассказали, что им пришлось быстро собраться с мыслями и действовать.