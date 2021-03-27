Названо имя самой красивой знаменитости старше 40 лет

Лос-Анджелес, 27 марта. Имя самой красивой знаменитости старше 40 лет назвали жители Великобритании. Опрос проводили специалисты британской компании Glowday.

Несомненным лидером рейтинга стала 51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес. Во время опроса 38% женщин признались, что к 40 годам они хотели бы выглядеть, как артистка. Второе место в рейтинге досталось звезде сериала «Друзья» 52-летней Дженнифер Энистон. За нее проголосовали 34% опрошенных британцев.

Бронзовое место досталось 40-летней бизнес-леди и светской львице Ким Кардашьян. В пятерку лидеров вошел 52-летний Уилл Смит и чета Бекхэмов — модель и дизайнер Виктория и ее муж, легендарный футболист Дэвид.

Самая красивая знаменитость старше 40 лет недавно оказалась в центре скандала. В СМИ стали активно распространяться слухи о неверности возлюбленного Лопес — бейсболиста Алекса Родригеса. Пара не стала официально комментировать информацию. Однако спустя время папарацци застукали их страстно целующимися в Доминикане, где Лопес снимается для нового комедийного фильма.