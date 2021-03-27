Итальянские бытовые отходы незаконно ввозят в не способный утилизировать мусор Тунис

Тунис, 27 марта. Рим призвали убрать мусор, который итальянская компания незаконно погрузила на судно и отправила в североафриканский порт Сус.

Летом 2020 года тунисские таможенники проверили 282 морских контейнера, доставленных из европейской страны, внутри которых, согласно документам, находился пластиковый лом для промышленной утилизации. Однако нашли бытовые отходы, запрещенные для импорта законодательством североафриканского государства.

Пресс-секретарь суда в портовом городе Сус Джабер Гними заявил, что власти Рима дали национальной компании Sviluppo Risorse Ambientali SRL, которая погрузила мусор, 90 дней на возврат, но этого не произошло. Североафриканские природоохранные организации осудили европейскую страну за бездействие.

«Тунисские и итальянские власти не проявляют никакой решимости вернуть эти отходы. Их расхлябанность недопустима», — сказал эксперт по управлению отходами и член коалиции экологических НПО Tunisia Verte Хамди Чебаане.

По его словам, в воскресенье, 28 марта, возле порта состоится акция протеста. Ранее скандал с незаконным ввозом итальянских бытовых отходов завершился как увольнением экс-министра окружающей среды Туниса Мустафы Аруи, так и арестом таможенников.

Судебное разбирательство затронет 26 подозреваемых, в том числе бывшего главу ведомства и менеджера североафриканской компании-импортера, которого еще не задержали.

«Отходы, которые в настоящее время находятся в этих контейнерах, бытовые, которые классифицируются как опасные и не должны экспортироваться в развивающиеся страны, неспособные их перерабатывать», — разъяснил Хамди Чебаане.

Груз в североафриканское государство доставила тунисская фирма Soreplast, поскольку получила официальное разрешение экспортировать на переработку промышленный пластиковый лом. Однако экс-министр Мустафа Аруи не подписывал документы, позволяющие доставлять мусор.

Soreplast запросила разрешение на временный ввоз «постиндустриальных пластиковых отходов, безопасных для сортировки, переработки и реэкспорта на европейскую территорию». Но контракт, который компания подписала с итальянской стороной, гласил, что мусор утилизируют именно в Тунисе. Так, североафриканская фирма сделала ложное заявление об импортируемом грузе.

Перспективный бизнес против экологии

Глобальная торговля отходами растет, ведь более высокопромышленные и урбанизированные страны избавляются от собственного мусора в развивающихся государствах. Интерпол предупреждал, что преступные организации с 2018 года получают прибыль от мирового всплеска незаконных поставок отходов.

Мусор часто попадает в не имеющие необходимого для переработки оборудования страны, поэтому отходы сжигают и сбрасывают на свалки вместо того, чтобы правильно утилизировать. Результат — загрязненная окружающая среда.

Например, договор Soreplast с итальянской организацией, которая собирает и обрабатывает мусор в южном регионе Кампания, предусматривал, что Sviluppo Risorse Ambientali SRL погрузит до 120 тысяч тонн отходов более чем на 5 млн евро.

Причем Тунис находится всего в нескольких сотнях километров от Европы и еле справляется с собственным мусором. Согласно докладу Всемирного банка, в североафриканской стране большая часть отходов попадает на открытые свалки.