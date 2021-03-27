Пригожин снял видео купания Валерии с внучкой и сыном

Москва, 27 марта. Валерия отдыхает в Дубае вместе со своей семьей. На курорт прилетели ее сын Арсений Шульгин с супругой Лианой и дочерью Селин и весело проводят время в компании родных.

В свои 52 года Валерия выглядит прекрасно. Она может похвастаться своим моложавым видом и стройной фигурой. Певица активно следит за своим внешним видом, поддерживает здоровый образ жизни и соблюдает различные диеты. Ее супруг Иосиф Пригожин не раз пытался придерживаться подобного режима, но ему это дается тяжелее, и он все же «опускается» до употребления вредных блюд.

Сейчас Валерия занята в шоу «Маска», но, несмотря на это, находит время на путешествия и регулярно отправляется на юг. Арсений Шульгин совсем недавно стал отцом. Супруга подарила ему прекрасную дочь.

Поначалу Валерии не нравилось, что она носит звание бабушки. Но теперь певица души не чает в своей внучке. На днях, пока молодые отдыхали с друзьями, певица понянчилась с малышкой.

А 26 марта Валерия впервые искупалась с внучкой в бассейне. Окунул дочь Арсений. Он старался делать это очень аккуратно, но девочке, конечно же, не понравилось находиться в воде, и она заплакала. Арсений Шульгин передал дочь Лиане, и молодая мама укутала малышку в полотенце.

«Первая попытка заплыва с внучкой», — написал под публикацией Иосиф.

Подписчики продюсера и друзья звездной семьи восхитились трогательными снимками. По мнению многих из них, певица в бикини может «уделать» даже молодую невестку. Кто-то не скрывал своего очарования Селин.

«Какая малютка», «Папа сам еще как дитя», «Фигура у Валерии, загляденье», «Малышка прелесть! Я думаю, ее появление дало вам еще больше сил и желания жить и работать!», «Одно удовольствие возиться с маленькими лапушками!», «Папа сама милота», — писали подписчики.

ФАН ранее писал, как Валерия укачивает внучку.