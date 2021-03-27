Украинский политолог рассказал, как в ЕС отреагируют на наступление ВСУ в Донбассе

Киев, 27 марта. Директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко назвал условие, при котором Киев лишится поддержки из Евросоюза.

Эксперт утверждает, что Украина потеряет лояльность европейских государств в случае, если ВСУ организуют масштабное наступление на Донбасс. По мнению Константина Бондаренко, реализация военного сценария на юго-востоке Украины является нарушением минских договоренностей, а значит, символизирует выход Украины из соглашений и конец «нормандской четверки». Глава фонда «Украинская политика» полагает, что в Киеве вряд ли решатся на такие меры.

«Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал население готовиться к партизанской войне в рамках новой национальной стратегии военной безопасности. В документе особый акцент сделан на милитаризацию всего населения. Так, например, словосочетание «движение сопротивления» упоминается в принятом украинским лидером документе 10 раз, а «территориальная оборона» — 34 раза.