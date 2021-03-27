В Новосибирске грудному ребенку провели трансплантацию печени

Новосибирск, 27 марта. Хирурги Новосибирской областной больницы провели операцию по трансплантации печени грудному ребенку, у которого после рождения возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Пересадка внутренних органов — это спасительная процедура для многих людей. В феврале такую операцию провели четырехмесячному Егору С., у которого после появления на свет выявили послеродовую желтуху, зашкаливающий билирубин и постоянно вздутый живот.

В результате специалисты диагностировали ему атрезию желчевыводящих путей, для которой требуется трансплантация печени. Изначально донором для мальчика должен был стать родной отец, однако впоследствии появился посмертный донор, подходящий по всем показателям Егору.

Сейчас мальчик уже оправился от операции и чувствует себя гораздо лучше. Он продолжает проходить курс лечения под наблюдением медиков.

Еще три трансплантации от этого же донора в тот день получили несколько других пациентов. Так, двум пожилым пациентам пересадили роговицу, а мужчине трансплантировали сердце.