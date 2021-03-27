Крымский пульмонолог рассказала, как курение вредит легким людей, заболевших COVID-19

Главный пульмонолог Крыма Ирина Ульченко в интервью корреспонденту ФАН рассказала о влиянии электронных сигарет и вейпов на вероятность заболевания коронавирусной инфекцией, а также о том, какие могут быть осложнения при болезни.

Недавно в социальных сетях стала активно распространяться информация, что во время обследования пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, медики якобы стали выявлять обширные поражения легких. А вызвано это было курением электронных сигарет и вейпов.

«Для меня нет совершенно никакой связи между лечением коронавирусной инфекции и выявлением патологий в легких, связанных с солями, вейпами и всем остальным. Но, безусловно, любое воздействие инородными газами в тканях легких будет провоцировать развитие там негативного процесса в различной степени выраженности», — заявила Ульченко.

По ее словам, данные процессы могут быть ограничены воспалением в бронхах либо же дойти до повреждения легочных тканей. В связи с этим если курящий человек заразится COVID-19, то болезнь может протекать в более тяжелой форме, нежели у некурящего человека.

Главный пульмонолог Крыма добавила, что обнаружение легочных патологий, связанных с курением, именно в процессе обследования на предмет коронавирусной инфекции без наличия характерных симптомов по типу одышки или кашля практически невозможно.

Ульченко отметила необходимость прохождения курса реабилитации для таких пациентов, так как медицина в этой области шагнула далеко вперед.

«На Южном берегу Крыма есть санаторно-курортное лечение, но это еще совсем не означает реабилитацию в прямом смысле, особенно если говорить о медицинском восстановлении здоровья. Дело в том, что должно быть отдельное направление, определенные врачи, специалисты. А то, что мы раньше широко называли реабилитацией, — это не совсем то, что есть сейчас, например, в больнице Семашко», — объяснила собеседница ФАН.

Она напомнила, что в Крыму появилась должность главного внештатного реабилитолога: многие медики в связи с развитием отдельной специальности проходят обучение, чтобы в дальнейшем работать именно по ней в новой больнице, которая находится в Симферополе.

«Мы в больнице Семашко планируем открывать отделение в составе учреждения, но еще раз повторяю, что реабилитация — это отдельное направление в медицине. Как, например, пульмонология, лор-отделение. А это будет легочная реабилитация, в том числе постковидная», — констатировала Ульченко.

По ее словам, не стоит сбрасывать со счетов привычное санаторно-курортное лечение легких, так как оно занимает существенное место в процессе реабилитации пострадавшего пациента.

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