Россиянам рассказали, как возвращаться к уличным пробежкам после зимы

Москва, 27 марта. Возвращаться к пробежкам на улице необходимо осознанно и плавно, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказал тренер Павел Кондрашев.

Если погода не располагает к пробежкам на улице, то тренировки в домашних условиях могут послужить отличной альтернативой такой активности, считает эксперт. По словам Кондрашева, выходить из «зимней спячки» надо постепенно и осознанно.

Когда тренировка все же проходит на улице, необходимо одеваться так, словно температурные показатели за окном на 10 градусов выше, чем в действительности, добавил тренер. Он также посоветовал начинать пробежку с растяжки и постепенного увеличения километража забега.

Госдума приняла закон, вводящий социальный налоговый вычет из налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом. Как сообщалось ранее, вычет будет предоставляться с января 2022 года.