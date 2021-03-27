Полина Гагарина рассказала, чего больше всего хочет в день рождения

Москва, 27 марта. Популярная российская исполнительница Полина Гагарина отмечает 27 марта 34-летие. В честь этого она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о своем главном желании.

Новую публикацию певица сопроводила ярким весенним снимком, на котором она позирует в нежно-розовом платье на желтом фоне. Под снимком именинница поблагодарила поклонников и звездных коллег за большое количество поздравлений в соцсетях. Она подчеркнула, что больше всего ей необходимо здоровье, и попросила всех акцентировать свои пожелания на этом.

«Друзья, спасибо всем за поздравления. Я счастлива и благодарна каждому! Я очень люблю свою жизнь и уверена, что впереди только интересней и выше! Главное — здоровье и здоровье семьи! Вот этого мне пожелайте побольше», — написала Гагарина.

Свой день рождения артистка проводит в пути, о чем сообщила фанатам в Stories Instagram. Российская исполнительница отправилась в Стокгольм, для того чтобы исполнить гимн чемпионата мира по фигурному катанию вместе со шведским артистом Монсом Сельмерлевом. Официальная песня соревнования получила название «Круги и квадраты» (Circles and Squares). Премьера совместного хита состоялась 19 февраля.