Замглавы Минобороны России стал гостем военного парада в Мьянме

Нейпьидо, 27 марта. Заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин посетил парад, приуроченный к 76-й годовщине создания Вооруженных сил Мьянмы.

Прибытие в азиатскую республику российской делегации во главе с Александром Фоминым стало ответным шагом на визит в Россию главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна в 2020 году, который посетил юбилейный парад Победы в Москве.

«В параде, который прошел на главной военной площади города, приняли участие заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и члены Общественного совета при Министерстве обороны России. <...> Также в торжественных мероприятиях приняли участие военные атташе стран АСЕАН и партнеров по диалогу», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне в столице Мьянмы состоялись переговоры Фомина с Хлайном. Стороны договорились расширять военно-техническое сотрудничество в духе стратегического партнерства. В ходе переговоров Фомин заявил, что Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По словам замглавы Минобороны РФ, Москва придерживается стратегической линии на активизацию отношений между двумя странами.

Ранее стало известно, что Россия предоставит Вооруженным силам Мьянмы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Вместе с ними будут переданы разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и радиолокационные станции.