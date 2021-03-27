Венесуэла начала расследование после столкновений с радикалами FARC в Апуре

Каракас, 27 марта. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о назначении двух прокуроров для расследования событий в Апуре после убийства крестьянской семьи. В штате идут бои между Боливарианскими Вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

#ÚLTIMAHORA Tarek William Saab designa dos fiscales para investigar sucesos en Apure y promete sanción a funcionarios responsables https://t.co/VY9DYzEMK4 — Monitoreamos (@monitoreamos) March 26, 2021

Назначение прокуроров согласовано с оперативным командующим FANB Ремихио Себальосом.

«Если будут обнаружены доказательства совершения преступления со стороны сотрудников госбезопасности, начнется расследование. Будут применены соответствующие санкции», — добавил Себальос.

Племянница Раизы Изабель Ремолины, одной из жертв, рассказала, что 25 марта ее родственников увезли из дома в городе Ла-Виктория бойцы венесуэльского спецназа FAES, позже их нашли убитыми в форме колумбийских партизан.

VENEZUELA AMANECE DE LUTO#26Marz Fabiola Alvarez denuncia la masacre de su familia en El Ripial Edo Apure Denuncia q Sus suegros y sus cuñado fueron asesinados y luego crearon un falso positivo haciéndolos pasar por guerrilleros

????????Exige Justicia ante Organismos internacionales pic.twitter.com/un8v7n7d4f — Sol Rojas (@sol651) March 26, 2021

В результате вооруженного конфликта свои дома в Апуре покинули более 4 тыс. венесуэльцев. Они бежали в Колумбию.

26 марта Колумбия объявила «общественное бедствие» из-за массового бегства венесуэльцев в страну, сообщает WRadio Colombia.

#Actualidad | Desplazados por enfrentamientos en Venezuela están llegando a varios municipios de Colombia >> https://t.co/nQgnTXUgnM pic.twitter.com/6x5aK0aryc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 27, 2021

По словам колумбийских властей, было принято решение о создании единого командного пункта, где будет сосредоточена вся информация, касающаяся помощи мигрантам.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил, что Каракас примет ответные меры в случае нарушения территориальной целостности Венесуэлы.

«Венесуэла отвергает заявления министерства иностранных дел Колумбии о «предполагаемой озабоченности» деятельностью FANB в штате Апуре. Любая попытка нарушить территориальную целостность Венесуэлы вызовет ответную реакцию», — объявил министр.

#COMUNICADO | Venezuela rechaza las declaraciones de la Cancillería colombiana sobre una"supuesta preocupación" por las operaciones de la FANB en el edo Apure. Cualquier intento de violación a la integridad territorial de Venezuela tendrá una reacción contundente. pic.twitter.com/M8OhBkGKTe — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) March 24, 2021

24 марта боевики FARC обстреляли машину государственной электрической компании Corpoelec. Автомобиль направлялся в город Ла-Виктория, который остался без электричества из-за нападений повстанцев.

Члены FARC взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT) в Ла-Виктории. Столкновения с властями привели к блэкауту.