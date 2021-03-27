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Латинская Америка

Венесуэла начала расследование после столкновений с радикалами FARC в Апуре

Венесуэла организовала расследование из-за боев с радикалами FARC в Апуре

Каракас, 27 марта. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб объявил о назначении двух прокуроров для расследования событий в Апуре после убийства крестьянской семьи. В штате идут бои между Боливарианскими Вооруженными силами Венесуэлы (FANB) и радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Назначение прокуроров согласовано с оперативным командующим FANB Ремихио Себальосом.

«Если будут обнаружены доказательства совершения преступления со стороны сотрудников госбезопасности, начнется расследование. Будут применены соответствующие санкции», — добавил Себальос.

Племянница Раизы Изабель Ремолины, одной из жертв, рассказала, что 25 марта ее родственников увезли из дома в городе Ла-Виктория бойцы венесуэльского спецназа FAES, позже их нашли убитыми в форме колумбийских партизан.

В результате вооруженного конфликта свои дома в Апуре покинули более 4 тыс. венесуэльцев. Они бежали в Колумбию.

26 марта Колумбия объявила «общественное бедствие» из-за массового бегства венесуэльцев в страну, сообщает WRadio Colombia.

По словам колумбийских властей, было принято решение о создании единого командного пункта, где будет сосредоточена вся информация, касающаяся помощи мигрантам.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса предупредил, что Каракас примет ответные меры в случае нарушения территориальной целостности Венесуэлы.

«Венесуэла отвергает заявления министерства иностранных дел Колумбии о «предполагаемой озабоченности» деятельностью FANB в штате Апуре. Любая попытка нарушить территориальную целостность Венесуэлы вызовет ответную реакцию», — объявил министр.

24 марта боевики FARC обстреляли машину государственной электрической компании Corpoelec. Автомобиль направлялся в город Ла-Виктория, который остался без электричества из-за нападений повстанцев.

Члены FARC взорвали здание Национальной единой службы таможенной и налоговой администрации (SENIAT) в Ла-Виктории. Столкновения с властями привели к блэкауту.

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