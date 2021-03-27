Жена Петросяна ответила солидному изданию на сравнение с Шапокляк

Москва, 27 марта. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на публикацию СМИ, сравнившего ее с персонажем детских повестей и мультфильмов старухой Шапокляк.

Эмоциями от материала неназванного издания супруга артиста поделилась на своей странице в Instagram. Брухунова отметила, что раньше считала это СМИ солидным, но теперь изменила мнение.

«Вчера прочитала в одном (как я раньше думала) солидном издании, что меня называют Шапокляк. В первый момент: удивилась. Потом: рассмеялась. Это же так круто, когда тебя сравнивают с супер известной мультяшкой», — ответила авторам публикации жена Петросяна.

Комментарий Брухунова сопроводила снимком нового образа. Супруга юмориста предстала перед фанатами в стеганом пальто горчичного цвета, широких укороченных брюках, ботинках с открытой щиколоткой и в черном берете. Поклонники поддержали жену Петросяна и оценили ее вкус к одежде.

«У вас свой собственный стиль»; «А я обожаю Шапокляк. Стильная дамочка. И да, гадости-шалости ее мне кажутся добрыми. Татьяна, нравится ваш образ!»; «Вы одеваетесь по правилам Коко Шанель», — написали комментаторы.

Недавно Татьяна Брухунова удивила поклонников новым образом — жена Петросяна появилась на фото на каблуках. Одна из подписчиц оставила супруге артиста комплимент, но та внезапно огрызнулась в ответ.