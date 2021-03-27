Александр Большунов выиграл мужской спринт на чемпионате России

Тюмень, 27 марта. Двукратный обладатель Большого хрустального глобуса Александр Большунов стал победителем мужской спринтерской гонки на чемпионате России.

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл спринт классическим стилем на первенстве страны, которое проходит в Тюмени. Чемпион мира 2021 года в скиатлоне преодолел дистанцию за 4 минуты 9,57 секунды. Вторым финишировал Александр Терентьев из Архангельской области. Лыжник из Тюменской области Евгений Белов завоевал бронзовую медаль.

Стоит отметить, что до этого Наталья Непряева выиграла женскую спринтерскую гонку. Чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 27 марта по 4 марта. Завтра спортсмены разыграют комплект медалей в скиатлоне.