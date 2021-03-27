В Поволжье завершается вакцинация военнослужащих от COVID-19

Москва, 27 марта. Военнослужащие ВС РФ продолжают проходить процедуру вакцинации от COVID-19 в преддверии парада Победы и весеннего призыва.

Согласно имеющейся информации, в Поволжье завершается вакцинация от коронавирусной инфекции сотрудников военкоматов. Отмечается, что крайне важно привить всех до весеннего призыва, который пройдет в условиях противоэпидемических мер от COVID-19.

В то же время в Воронежской и Свердловской областях уже успели привиться все военнослужащие, которые примут участие в параде Победы 9 мая — гарнизонные тренировки планируется начать в конце марта. Прошедшие вакцинацию граждане получили сертификаты о получении прививок от COVID-19.

В Амурской области проходит иммунизация военных пенсионеров — все пожилые люди, прошедшие вакцинацию, находятся под наблюдением врачей.

Ранее в Минздраве обозначили сроки действия части ограничений по COVID-19 для туристов. По словам представителей ведомства, ряд введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений могут действовать еще на протяжении года или двух лет.