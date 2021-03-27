Певица Бейонсе лишилась миллиона долларов из-за ограбления склада в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 27 марта. Неизвестные пробрались на склад, где хранилось имущество певицы Бейонсе, и украли ее личные вещи.

Грабители обворовали арендованные склады продюсерской компании Parkwood Entertainment. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 миллиона долларов, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Воры взяли лишь дорогие сумки и платья певицы, другие вещи при этом не пострадали. По данным СМИ, налетчики второй раз пробираются на этот склад. Личности преступников пока не установлены. Полицейские начали выяснять все подробности произошедшего.

Ранее вооруженный огнестрельным оружием неизвестный мужчина украл деньги из отделения банка, которое расположено на улице Ефимова в Санкт-Петербурге. Злоумышленник забрал сумку с деньгами и скрылся в неизвестном направлении.