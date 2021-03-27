Отар Кушанашвили раскрыл феномен популярности Собчак и Моргенштерна

Москва, 27 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак делает прекрасную карьеру, идя «по головам». Таким мнением поделился известный журналист Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Ходят слухи».

Известный благодаря едким высказываниям в адрес российских селебрити Отар Кушанашвили решил раскрыть правду о коллегах. Он отметил, что враждующие телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки очень похожи, особенно когда хотят заработать.

По его словам, Собчак готова на все ради денег, в чем ей отлично помогает циничный характер. Кушанашвили уверен, что ведущая ни перед чем не остановится и добудет желаемое даже не самыми нравственными и этичными способами.

«Думаю, она делает карьеру — с точки зрения технологии — блестяще. Идет по головам… Это близко Канделаки», — поделился своим мнением светский обозреватель.

Кушанашвили заверил, что в современном мире у артистов больше шансов прославиться за счет глумления над авторитетами, чем когда бы то ни было. В пример он привел Моргенштерна, раскритиковав его песни и самого рэпера.

«Это выползший Чужой из чрева свиноматки», — резко охарактеризовал артиста журналист.

Последнее время имя Ксении Собчак стало особенно актуальным. Все дело в скандальном интервью, которое журналистка взяла у скопинского маньяка Виктора Мохова. Позже телеведущая заявила, что предвидела негативную реакцию, однако это не остановило ее взять интервью у мучителя несовершеннолетних девушек.