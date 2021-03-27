Александр Малькевич рассказал о значении фильма «Шугалей» для России и мира

Фильмы «Шугалей» и «Шугалей 2» рассказали зрителю не о событиях, которые произошли в далеком прошлом, а об актуальной проблеме. Об этом рассказал в беседе с ФАН член Общественной палаты России, учредитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Эксперт прокомментировал новость о том, что в ходе церемония вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России фильм «Шугалей» был удостоен специальной награды «За кино, спасающее жизнь». Картина показывает реальную историю российского ученого, социолога Максима Шугалея, взятого в плен в Ливии.

«Фильмы «Шугалей» и «Шугалей 2» важны именно тем, за что и была получена награда — мы впервые увидели историю о том, что происходит здесь и сейчас, а не о том, что было 20 или 100 лет назад. Напомню, что в момент выхода даже второго фильма Максим Шугалей все еще находился в плену в Ливии. Картина, которая рассказала всему свету о том, что происходит на наших глазах, потрясла сотни тысяч людей во всем мире и позволила вывести показанную проблему на международный уровень», — сообщил член Общественной палаты России.

Александр Малькевич подчеркнул, что для продолжения экранизации реальной истории также есть масса материалов.

«В России нет подобных аналогов. Я надеюсь, что все получится и с проектом фильма «Шугалей 3», и мы расскажем о том, как Максим был освобожден, как его поддерживали россияне, выходили на пикеты, как за него голосовали жители Республики Коми. Это то, что называется актуальным кино о реальных проблемах, снятым ярко, остро, высокохудожественно», — рассказал учредитель Фонда защиты национальных ценностей.

Он также отметил, что и сам внес в данный проект посильный вклад.

«По некоторым вопросам я выступал в качестве добровольного консультанта. Это касалось работы Фонда защиты национальных ценностей, экспертом которого тогда был Максим Шугалей. Сейчас он президент ФЗНЦ», — сказал собеседник ФАН.

В завершение Александр Малькевич выразил надежду, что Фонд культуры и киносфера обратят внимание на проблемы сегодняшних дней и поддержат не только деньгами, но и морально кинематографистов, которые хотят не пересказывать различные байки из истории и клеветать на нашу страну, а освещать те страницы жизни, которые малоизвестны согражданам.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что киноленте «Шугалей» достался спецприз от Ассоциации продюсеров кино и телевидения России.