Налог на движимое имущество могут снова ввести в России

Москва, 27 марта. Бюджеты регионов за счет налога на движимое имущество могли бы покрывать траты, которые влечет предоставление бизнесу льгот, уверен вице-спикер палаты регионов Николай Журавлев.

Совфед отмечает необходимость компенсировать региональным и местным бюджетам расходы, которые возникают из-за введенных льгот. При ее отсутствии предлагается рассмотреть предложения о расширении перечня объектов налогообложения на движимое имущество. Предлагается определить его состав и предусмотреть освобождение от налогового сбора новых основных средств, пишет «Парламентская газета».

С 1 января 2019 года налог на движимое имущество был отменен. Ожидалось, что таким образом последствия для бизнеса от повышения НДС (с 18 до 20%) будут смягчены. Однако, по словам сенатора, мера привела к повсеместной отмене налога, что не способствовало модернизации производства. Также изменение привело к выпадению 181 млрд рублей доходов региональных бюджетов.

Ввести налог для владельцев собак предложила в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» член Союза профессионалов по работе с безнадзорными животными Ольга Фаттуш. По ее словам, хозяева нестерилизованных питомцев должны платить за них налог в сумме 5 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР также разработали законопроект о повышении объема налогового вычета. Как пишет "ФедералПресс", документом предусмотрено трехкратное увеличение максимальной суммы затрат, позволяющих гражданам получить социальный налоговый вычет (со 120 до 360 тысяч рублей).