Астролог рассказала, как сложатся отношения Шепелева и Тулуповой после рождения ребенка

Москва, 27 марта. Астролог Елена Егорова рассказала, как сложится семейная жизнь телеведущего Дмитрия Шепелева и его возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой после рождения общего ребенка.

Шепелев и его избранница уже давно воспитывают вместе сына ведущего от ныне покойной певицы Жанны Фриске и дочь Тулуповой от предыдущих отношений. А 26 марта 2021 года на свет появился общий сын пары. Как отметила Егорова, по дате рождения малыша можно составить карту, которая поможет определить будущее отношений Тулуповой и Шепелева.

«В карте отчетливо прослеживается, что у них, возможно, начнутся некие сложности. Или какие-то обстоятельства будут мешать их теплым чувствам», — рассказала астролог Пятому каналу.

По словам эксперта, в карте новорожденного есть отметки, свидетельствующие, что его родители могут не остаться вместе. Кроме того, Егорова считает, что Шепелев займет главную роль в воспитании и развитии ребенка. Астролог добавила, что роль матери малыша при этом уходит на второй план, пишут «Дни.ру».

Рождение второго сына совпало с еще одним радостным событием в жизни Шепелева — он вернулся в эфир в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я». Гостем нового выпуска передачи стал рэпер Тимати с дочерью Алисой.