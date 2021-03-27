Украинский политик раскритиковал «запрет» СНБО на распространение русского языка

Киев, 27 марта. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о русском языке.

Ранее в СНБО призвали Киев сделать все, чтобы избежать распространения русского языка на территории Незалежной. По словам Данилова, украинские власти должны «запретить» подобный варианты развития событий, поскольку президент России Владимир Путин будет защищать русскоговорящих жителей страны.

По мнению Данилова, главная опасность русского языка заключается в том, что его носители защищают свое право на нем говорить.

«Других проблем в Украине нет, только мова. Ну и бред! Аж кровь из глаз», — прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады искренне удивился, что украинские власти могли выдумать подобную идею. По его словам, одиозный призыв Данилова «не укладывается в голове».

Секретарь СНБО и ранее отличался антироссийскими высказываниями. В частности, он предлагал отказаться от использования слова «Донбасс», объясняя, что оно навязано «пропагандой» РФ. При этом Данилов не уточнял, чем и кем навязаны украинцам названия других исторических регионов Незалежной — Галичины и Буковины.