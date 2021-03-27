В ДНР заявили о готовности ответить на масштабную атаку ВСУ в Донбассе

Донецк, 27 марта. Донецкая Народная Республика готова противостоять Киеву на военном и дипломатическом уровнях. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в последние месяцы украинская сторона формирует ударную группировку вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом данные действия сопровождаются информационной кампанией, с помощью которой Киев пытается отвлечь граждан Украины от экономических и социальных проблем. Кроме того, руководство Украины намеренно провоцирует обострение ситуации в Донбассе, надеясь получить от своих западных союзников денежную помощь.

По словам Пушилина, Украина не хочет выполнять Минские соглашениям, поэтому ДНР постоянно находится в готовности отражать дипломатические и военные атаки со стороны Киева.

В 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на обострение конфликта в Донбассе по приказу из Белого дома.