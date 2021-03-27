Кристина Асмус призналась, что у нее развивается клаустрофобия из-за очков

Москва, 27 марта. Звезда серила «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус призналась, что терпеть не может любые очки, но ей придется носить этот аксессуар для новой роли.

На своей странице в Instagram актриса внезапно предстала перед поклонниками в очках. Артистка объяснила поклонникам, почему обычно не пользуется такими аксессуарами.

«Мне сразу везде жмет, давит. Тесно в них и темно. Плохо видно. И клаустрофобия развивается. Ношу, конечно, иногда, но в основном сразу хочется их снять», — написала знаменитость.

Кристина Асмус отметила, что у нее идеальное зрение, поэтому очки ей не нужны. На съемках же актриса часто пользовалась линзами, например, для изменения цвета глаз или для коррекции размера. Но на этот раз артистка хочет попробовать носить очки для нового образа. Правда, Асмус при этом опасается, что ее чувствительная кожа лица может как-то отреагировать на аксессуар, поэтому ей понадобится «спиртовой чехол».

Недавно актриса появилась перед поклонниками в довольно смелом образе. Звезда «Интернов» сфотографировалась в черном боди с бутылкой газировки. Фанаты не оценили внешний вид Асмус, отметив, что такой имидж ей совсем не к лицу.