В МИД РФ рассказали, как пандемия повлияла на мировую экономику

Москва, 27 марта. Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин рассказал журналистам о влиянии коронавирусной пандемии на мировые экономические показатели.

Пандемия может войти в историю как один из крупнейших вызовов XXI столетия, считает собеседник РИА Новости. По его словам, речь идет о крупнейшем глобальном кризисе со времен Второй мировой войны.

«Потери мировой экономики составили более 3,5 триллиона долларов», — добавили в МИД.

Данный показатель уже в два раза превысил потери экономики, зафиксированные во время кризиса 2008 года, напомнил Вершинин. Коронавирусная пандемия оказала пагубное влияние на все сферы жизни, отметил собеседник издания.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее прокомментировала отказ Норвегии от сделки по продаже завода «Трансмашхолдингу». Россия, по ее словам, обескуражена данным решением властей скандинавского государства.