Бибер назвал своих любимых рэп-исполнителей

Лос-Анджелес, 27 марта. Известный американский певец Джастин Бибер назвал топ-5 своих любимых рэп-исполнителей. Список музыкант составил в эфире подкаста The First One на Amazon Music с DJ Khaled.

Первое место в личном рейтинге артист отдал рэперу Lil Wayne. Кроме него, в список он включил the Notorious B.I.G., Эминема, Канье Уэста и Дрейка. Бибер отметил в списке Drizzy, который, по его мнению, «толкает культуру вперед». Интервью артиста было приурочено к выходу его нового альбома, который уже успел занять первую строчку популярного рейтинга Billboard 200. Артист отметил, что не любит хит Baby, благодаря которому он обрел мировую славу.

«Я помню, как услышал эту песню впервые и (я не знаю, могу ли я это сказать, но я просто скажу это) она мне не особо понравилась», — откровенно рассказал Бибер.

После того как еще юный Бибер получил мировую популярность, он подсел на запрещенные препараты. Долгое время исполнитель боролся с зависимостью, окончательно от которой ему помогла избавиться модель Хейли Болдуин.

Популярному певцу было всего 24 года, когда он принял решение жениться на манекенщице. Вместе с ней артист решил, что «нагулялся». В откровенном интервью Хейли Бибер рассказала, что, несмотря на свой возраст, они с мужем уже многое повидали и были готовы к ответственности.