При столкновении пассажирского автобуса с песковозом под Калининградом погиб мужчина

Калининград, 27 марта. На Приморском кольце произошло смертельное ДТП. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Водитель 1993 года рождения за рулем грузового автомобиля «Мерседес» врезался в автобус «Сетра», который сделал аварийную остановку. Водитель автобуса устранял поломку транспортного средства, его задавило насмерть.

По данным полиции, в момент происшествия в салоне автобуса не было пассажиров. На место ДТП выезжали медики, которые констатировали смерть мужчины. В настоящее время сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа отдела полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Еще одна смертельная авария произошла поздно вечером в Ростовской области — фура врезалась в припаркованный военный автомобиль. Водитель фуры и один из контрактников в результате столкновения получили несовместимые с жизнью травмы, они скончались на месте происшествия.