Байден пригласил Путина на саммит по климату. События дня. ФАН-ТВ

Чудесное спасение. Граждане Турции госпитализированы в результате взрыва газа в частном доме Новой Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб. Инцидент произошел накануне вечером в поселении Московский. В строящейся трехэтажке, где проживали семь граждан Турции, сдетонировал газовый баллон. Здание на Родниковой улице стерто с лица земли. Спасатели вытащили из-под завалов первым делом ребенка, а затем и четверых мужчин. Пострадавшие госпитализированы в московские больницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

С соблюдением дистанции. Президент США Джо Байден пригласил российского коллегу Владимира Путина среди 40 мировых лидеров на саммит по климату. Белый дом подтвердил эту информацию. Виртуальная встреча в верхах пройдет 22 и 23 апреля. В списке гостей — и китайский лидер Си Цзиньпин. Власти США заявили, что онлайн-переговоры будут посвящены теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Ранее Путин предложил Байдену открытый диалог, однако хозяин Белого дома, чье токсичное высказывание в адрес главы России сгустило геополитические тучи, на сей счет пока хранит молчание.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим соотечественникам готовиться к партизанской войне. К такому выводу пришло издание «Страна» после детального изучения новой национальной стратегии военной безопасности. Главные акценты документа — упор на милитаризацию всего населения и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» — аж 34 раза. Из текста следует, что основа стратегии — ведение всенародной войны, в том числе и партизанской. Украинский лидер в четверг утвердил стратегию военной безопасности государства, где Москву называют не иначе как «агрессором», «военным противником» и «угрозой Киева».

Путин поздравил росгвардейцев с праздником

Пять лет на страже порядка. Росгвардия готовится к своему первому юбилею. Войска национальной гвардии были созданы 5 апреля 2016 года по указу Владимира Путина. А сегодня наш президент поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником.

«Созданная пять лет назад Росгвардия стала самостоятельной значимой структурной в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан, эффективно участвует в решении важнейших государственных задач и вносит свой весомый вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом, осуществляет контроль за гражданским оборотом оружия и охрану важнейших объектов, стоит на страже закона, безопасности людей в ходе массовых мероприятий, в том числе, во время проведения в нашей стране крупных международных спортивных соревнований и иных форумов», — сказал Путин, поздравляя сотрудников ведомства с профессиональным праздником.

На фоне пандемии COVID-19 Росгвардия достойно выполняет и гуманитарную миссию. Сотрудники ведомства обеспечивают соблюдение введенных в регионах профилактических режимов для борьбы с коронавирусом, и, как отметил глава государства, делают это с уважением к людям.