США готовы помочь Египту с разблокировкой Суэцкого канала

Вашингтон, 27 марта. Американская сторона внимательно отслеживает ситуацию с блокировкой Суэцкого канала. США предложили помощь египетским партнерам в решении этой проблемы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, США понимают, что Египет работает над максимально быстрым устранением судна, заблокировавшего движение по каналу.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию.<...>В ходе наших дипломатических контактов мы предложили свою помощь египетской стороне в открытии канала», — подчеркнула Псаки во время ежедневного брифинга.

Она добавила, что консультации с Египтом по этой проблеме не прекращаются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома заявила, что лидер США Джо Байден чувствует себя отлично после инцидента на трапе президентского самолета.