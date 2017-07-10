12 мая 2015 года правительственная армия перебросила часть своих сил в провинцию Идлиб, где шли боевые действия с боевиками «Исламского государства». Главари И Г посчитали это удобной возможностью для начала атаки на район Пальмиры. На следующий день, 13 мая, боевики развернули масштабное наступление на позиции сирийских военных сразу по двум направлениям.



Целью исламистов был захват самой Пальмиры, а также ряда военных объектов, в частности оружейных складов, находящихся вблизи города. Первый удар ИГ пришелся на населенный пункт Эс-Сухне к востоку от Пальмиры: в результате массированного наступления, поддержанного атаками смертников на «джихад-мобилях», в городе началась паника среди гражданского населения. Боевые действия шли прямо на улицах Эс-Сухне, в том числе возле штаб-квартиры партии «Баас» и городского госпиталя.



После суток городских боев к 14 мая боевики контролировали полностью город и трассу на Пальмиру, выбив правительственные силы из Эс-Сухне. В этот же день террористы попытались прорваться в восточные районы Пальмиры, однако быстро оказались выбиты оттуда правительственными войсками. В течение дня боевики ИГ прорывались к зданию городской тюрьмы и аэропорту, попутно безуспешно пытаясь захватить тяжелое вооружение.



15 мая сирийская армия направила подкрепление в Пальмиру, в то время как силы ИГ находились в одном километре от города. Попытка контрнаступления сирийских войск позволила лишь на короткое время сдержать атаки ИГ и не дать боевикам прорваться к зоне археологических древностей Старого города. Отойдя от восточных окраин примерно на два километра, исламисты заняли северную часть населенного пункта Аль-Амирия, а ночью снова попыталось захватить древний комплекс Пальмиры.



16 мая боевики ИГ прорвались в археологическую зону и захватили руины средневекового замка Фахр ад-Дина. В ходе наступления боевики захватили северную часть Пальмиры после массированной атаки. Уже к 17 мая правительственные силы смогли вытеснить боевиков из города, однако ИГ закрепилось в районе Аль-Амирии и к востоку от Пальмиры, где исламисты захватили насосную станцию Т-3 и газовое месторождение Аль-Хиль.



18−20 мая продолжались бои за Аль-Амирию, которая переходила несколько раз из рук в руки. Помимо этого, боевики ИГ попытались открыть «второй фронт» к северо-западу от Пальмиры, атаковав сирийскую армию в районе нефтяного месторождения Джазаль. В результате продолжительных боев на этом направлении погибли 48 солдат и 30 боевиков, еще 150 сирийских военных получили ранения.



Развязка наступила 20 мая: полностью захватив Аль-Амирию, ИГ сумело продвинуться в Пальмиру с севера и северо-востока и занять треть города. Атаки боевиков в остальных секторах обороны были остановлены, однако прибывшее подкрепление ИГ в размере 800 боевиков довершило прорыв в город. К середине дня боевики полностью контролировали Пальмиру, кроме здания городской тюрьмы на востоке и штаба военной разведки на западе. Уже к вечеру все сирийские вооруженные силы были выведены из города на его окраины, а боевики ИГ закрепились в районе аэропорта Тадмора.



21 мая силы ИГ вошли в археологический комплекс Пальмиры. Параллельно с этим боевики захватили КПП «Эт-Танф», который был последним пограничным переходом с Ираком, контролируемым сирийской армией. В период с 23 по 24 мая боевики продвинулись в район Телль ас-Саввана и захватили базу ракетного батальона на дороге Пальмира — Хомс, в результате чего в плен попали 22 военнослужащих.



25 мая боевики ИГ атаковали район нефтяного месторождения Джазаль для обеспечения контроля за стратегическими газовыми полями, которые снабжают электроэнергией и газом западную часть страны. После четырех часов боев штурм был отражен, но бои за Джазаль продолжились и далее. В результате прорыва ИГ к 26 мая линия фронта сместилась в район Фруклуса, Эль-Каръятейна и Тияса.