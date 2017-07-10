Неспешность в боях за саму Пальмиру в январе-феврале 2016 года объясняется загруженностью Сирийской Арабской Армии и ВКС РФ на других участках фронта в Сирии. 12 января сирийская армия освободила от террористов город Сальма, который был ключевым оплотом боевиков «Джебхат ан-Нусры"* на севере провинции Латакия. 3 февраля, после начала зачистки окрестностей Алеппо, армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала четырехлетнюю блокаду городов Нубболь и Аз-Захра на севере провинции Алеппо. В это же время боевики ИГ попытались отрезать группировку войск в Алеппо от снабжения по стратегической «дороге жизни
», захватив город Ханассер.
Стабилизировать обстановку в Сирии и вернуться к жизненно важному вопросу возвращения Пальмиры под контроль сирийской армии удалось после объявленного режима прекращения огня, о котором 22 февраля 2016 года договорились Россия и США. На эти условия, помимо официального Дамаска, согласились 97 группировок вооруженной оппозиции, а также курдские формирования.
Перемирие не распространялось на «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусру» и другие организации, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. В этих условиях о полном режиме тишины в Сирии не могло быть и речи. Тем не менее, передышка в боях на несколько фронтов позволила перераспределить силы для финального броска в сторону Пальмиры.