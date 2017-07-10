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БИТВА ЗА Пальмиру
К пятилетней годовщине первого освобождения Пальмиры руководитель Telegram-канала Astra Militarum рассказывает о том, как пал под ударами террористов древний город, и как Сирия при поддержке России смогла одержать крупную победу над боевиками ИГ*.

БИТВА ЗА ПАЛЬМИРУ

К пятилетней годовщине первого освобождения Пальмиры руководитель Telegram-канала Astra Militarum рассказывает о том, как пал под ударами террористов древний город, и как Сирия при поддержке России смогла одержать крупную победу над боевиками ИГ*.
27 марта 2016 года подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) и союзные силы в первый раз отбили у боевиков «Исламского государства» (ИГ)* древнюю Пальмиру. Спустя 10 месяцев с начала наступления исламистов и перехода к позиционной войне в восточной части провинции Хомс солдаты снова вошли в город, который называют не иначе, как «невеста пустыни».
КОЛЬЦО ВОКРУГ ПАЛЬМИРЫ
В 2014 году ситуация в Сирийской Арабской Республике, где уже к тому времени шел продолжительный военный конфликт, кардинально изменилась. Боевики группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)* к середине лета 2014 года вытеснили силы умеренной и радикальной оппозиции из Восточной Сирии, заняв практически всю провинцию Дейр эз-Зор. 30 июня 2014 года главарь боевиков ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата» — террористического квазигосударства на территориях Сирии и Ирака с претензией на мировую экспансию.

Не имея других противников среди конкурирующих группировок в восточной Сирии, боевики ИГИЛ (сменившей к тому времени название на ИГ — «Исламское государство», убрав тем самым региональную привязку) вскоре перешли к атакам на сирийские правительственные силы. В августе и декабре 2014 года банды ИГ атаковали авиабазу Дейр эз-Зор и прилегающие к ней районы города, взяв последний анклав сирийской армии на берегах Евфрата в кольцо блокады. И параллельно с этим, ИГ предпринимает первые вылазки в Центральную Сирию с целью захвата опорных пунктов правительственной армии.
16 июля 2014 года небольшой мобильный отряд из 100 опытных боевиков ИГ атаковал газовое месторождение Аш-Шаир к северо-западу от Пальмиры. Газовое поле защищали около 400 военнослужащих САА и ополченцев Национальных сил обороны при поддержке самолетов ВВС Сирии с близлежащей авиабазы Шайрат. После 12 часов непрерывных боев ИГ захватило восемь блокпостов вокруг месторождения, взяв подразделения сирийской армии в окружение. Вырваться из «котла» удалось только 30 военнослужащим: оставшиеся на Аш-Шаире 270 человек, в том числе 11 гражданских рабочих, были казнены боевиками. Еще до 200 человек, оказавшихся в «котле», остались в плену или пропали без вести.
Спустя 10 дней армия снова заняла газовое месторождение, однако боевики ИГ ушли с Аш-Шаира в горные районы Восточного Хомса. В конце октября ИГ снова атаковало газовое поле, на короткое время захватив Аш-Шаир и район месторождения Хайян. Несмотря на то, что боевики не смогли закрепиться на данных рубежах, фактически правительственная армия не контролировала значительные горные массивы Восточного Хомса и Восточной Хамы, а также не могла адекватно реагировать на атаки боевиков, следовавшие из «Белой пустыни».

В результате, уже к весне 2015 года боевики «Исламского государства» занимали значительные территории в Центральной Сирии, сжимая кольцо вокруг Пальмиры и ее газовых полей. Северной стенкой пальмирского «кармана» стал округ Акербат на востоке Хамы: благодаря горному массиву населенный пункт Акербат и прилегающие к нему территории превратились в сложный укрепрайон, в котором были сосредоточены до нескольких тысяч боевиков. К югу от Пальмиры террористы действовали к северу от населенного пункта Эт-Танф, атакуя фосфатные месторождения Хнейфиса. С учетом контроля ИГ над всей провинцией Дейр эз-Зор, все это создавало большую угрозу для Пальмиры и ее окрестностей.
ПАДЕНИЕ ПАЛЬМИРЫ
12 мая 2015 года правительственная армия перебросила часть своих сил в провинцию Идлиб, где шли боевые действия с боевиками «Исламского государства». Главари И Г посчитали это удобной возможностью для начала атаки на район Пальмиры. На следующий день, 13 мая, боевики развернули масштабное наступление на позиции сирийских военных сразу по двум направлениям.

Целью исламистов был захват самой Пальмиры, а также ряда военных объектов, в частности оружейных складов, находящихся вблизи города. Первый удар ИГ пришелся на населенный пункт Эс-Сухне к востоку от Пальмиры: в результате массированного наступления, поддержанного атаками смертников на «джихад-мобилях», в городе началась паника среди гражданского населения. Боевые действия шли прямо на улицах Эс-Сухне, в том числе возле штаб-квартиры партии «Баас» и городского госпиталя.

После суток городских боев к 14 мая боевики контролировали полностью город и трассу на Пальмиру, выбив правительственные силы из Эс-Сухне. В этот же день террористы попытались прорваться в восточные районы Пальмиры, однако быстро оказались выбиты оттуда правительственными войсками. В течение дня боевики ИГ прорывались к зданию городской тюрьмы и аэропорту, попутно безуспешно пытаясь захватить тяжелое вооружение.

15 мая сирийская армия направила подкрепление в Пальмиру, в то время как силы ИГ находились в одном километре от города. Попытка контрнаступления сирийских войск позволила лишь на короткое время сдержать атаки ИГ и не дать боевикам прорваться к зоне археологических древностей Старого города. Отойдя от восточных окраин примерно на два километра, исламисты заняли северную часть населенного пункта Аль-Амирия, а ночью снова попыталось захватить древний комплекс Пальмиры.

16 мая боевики ИГ прорвались в археологическую зону и захватили руины средневекового замка Фахр ад-Дина. В ходе наступления боевики захватили северную часть Пальмиры после массированной атаки. Уже к 17 мая правительственные силы смогли вытеснить боевиков из города, однако ИГ закрепилось в районе Аль-Амирии и к востоку от Пальмиры, где исламисты захватили насосную станцию Т-3 и газовое месторождение Аль-Хиль.

18−20 мая продолжались бои за Аль-Амирию, которая переходила несколько раз из рук в руки. Помимо этого, боевики ИГ попытались открыть «второй фронт» к северо-западу от Пальмиры, атаковав сирийскую армию в районе нефтяного месторождения Джазаль. В результате продолжительных боев на этом направлении погибли 48 солдат и 30 боевиков, еще 150 сирийских военных получили ранения.

Развязка наступила 20 мая: полностью захватив Аль-Амирию, ИГ сумело продвинуться в Пальмиру с севера и северо-востока и занять треть города. Атаки боевиков в остальных секторах обороны были остановлены, однако прибывшее подкрепление ИГ в размере 800 боевиков довершило прорыв в город. К середине дня боевики полностью контролировали Пальмиру, кроме здания городской тюрьмы на востоке и штаба военной разведки на западе. Уже к вечеру все сирийские вооруженные силы были выведены из города на его окраины, а боевики ИГ закрепились в районе аэропорта Тадмора.

21 мая силы ИГ вошли в археологический комплекс Пальмиры. Параллельно с этим боевики захватили КПП «Эт-Танф», который был последним пограничным переходом с Ираком, контролируемым сирийской армией. В период с 23 по 24 мая боевики продвинулись в район Телль ас-Саввана и захватили базу ракетного батальона на дороге Пальмира — Хомс, в результате чего в плен попали 22 военнослужащих.

25 мая боевики ИГ атаковали район нефтяного месторождения Джазаль для обеспечения контроля за стратегическими газовыми полями, которые снабжают электроэнергией и газом западную часть страны. После четырех часов боев штурм был отражен, но бои за Джазаль продолжились и далее. В результате прорыва ИГ к 26 мая линия фронта сместилась в район Фруклуса, Эль-Каръятейна и Тияса.
ПОСЛЕДСТВИЯ
Падение Пальмиры сопровождалось многочисленными преступлениями и зверствами, совершаемыми боевиками ИГ. Вот лишь неполный перечень преступлений, в которых были повинны исламисты.

Практически сразу после захвата города, ИГ приступило к массовым чисткам и казням среди жителей, которые не успели эвакуироваться из Пальмиры. Исламисты проводили поквартирные обыски, чтобы найти и убить всех сторонников правительства или беглых солдат. 22 мая 2015 года различные источники сообщили о том, что боевики казнили от 150 до 280 сторонников правительства президента Башара Асада и солдат. Казни проводились прямо на улицах и городской площади посредством огнестрельного оружия или обезглавливания, еще 600 человек позже были задержаны и казнены.
Чуть больше, чем через месяц после захвата города боевики приступили к методичному и безжалостному разрушению древностей Пальмиры, памятников культурного наследия ЮНЕСКО. 27 июня была снесена статуя «Лев Аллат», 23 августа был взорван храм Баалшамина, 30 августа 2015 года исламисты взорвали храма Бэла, разрушив его главное святилище. 4 сентября были уничтожены три погребальные башни в пальмирской Долине гробниц. Но самым варварским деянием исламистов стало уничтожение символа Пальмиры — Триумфальной арки эпохи Древнего Рима, которая была взорвана 5 октября 2015 года.

Еще один удар исламистов пришелся на национальный музей Пальмиры, где были собраны уникальные экспонаты и археологические находки. В поисках золота и других сокровищ террористы убили главного смотрителя музея, Халеда аль-Асаада — видного археолога, который не покинул древний город, изучению которого посвятил всю свою жизнь.
Археологический комплекс Пальмиры стал еще одной ареной кровавого пиара боевиков ИГ. В начале июля 2015 года террористическая организация выпустила видео, на котором 25 завербованных в ИГ подростков казнили взрослых пленников на сцене амфитеатра Пальмиры.

Тревогой за культурное наследие Пальмиры не исчерпывался весь спектр проблем, навалившихся на сирийские правительственные силы после массированного прорыва боевиков. Во-первых, город находится на перекрестке крупных магистралей и основных коммуникаций, и в первую очередь шоссе Дамаск — Дейр эз-Зор, перерезанное боевиками. Вопрос контроля над Пальмирой таким образом переквалифицировался в вопрос контроля над всей Центральной Сирией.

Во-вторых, нельзя забывать и об экономической инфраструктуре вокруг древнего города. Нефтегазовые месторождения Пальмиры не так сильно развиты, в отличие, например, от промыслов в Дейр эз-Зоре или Ракке. Тем не менее, на газовые поля Джазаль (на тот момент занятые частично боевиками), а также установки в Аш-Шаире и Телль ас-Савване приходится порядка 60% добычи ресурсов во всей провинции Хомс и электропитание всей центральной части страны. Таким образом, помимо очевидного стратегического преимущества в войне с боевиками, сирийская армия должна была обезопасить месторождения от набегов ИГ.
БИТВА ЗА КАМЕНОЛОМНИ
Первая попытка отвоевать Пальмиру была предпринята силами сирийской армии в июле-августе 2015 года. 8 июля Сирийская Арабская Армия и Национальные силы обороны (NDF) при поддержке ВВС Сирии начали наступление на Пальмиру и уже к следующему дню контролировали позиции в 10 километрах от города. После ожесточенных боев к 13 июля спецназ сирийской армии «Силы Тигра» занял район древних мраморных каменоломен к северо-западу от Пальмиры. Согласно поступавшей тогда информации, сирийские войска находились менее чем в двух километрах от горы Джебель Касьюн, прикрывавшей исторический центр Пальмиры.

Параллельно с действиями в районе Пальмиры 15 июля САА и Национальным силам обороны, продвигавшимся по южной оконечности прорыва боевиков, удалось занять фермы Аль-Машталь и руины замка Каср аль-Хейр аль-Гарби к югу от военной авиабазы Т-4. Также 15 июля боевые действия между ИГ и «Силами Тигра» переместились к юго-востоку от древних каменоломен.

Бои вокруг Пальмиры продолжались 20 и 22 июля. 24 июля САА возобновила операции в направлении южного периметра каменоломен и начала продвижение в горных массивах Джебель ат-Тар и Джебель Хайял. 26 июля сирийские правительственные войска заняли несколько возвышенностей в этих горных районах, с которых открывался вид на долину Пальмиры. 27 июля отряды сирийской армии при поддержке сил ливанского движения «Хезболла» после трехчасовой перестрелки заняли замок Фахр ад-Дина, в результате чего в рядах боевиков ИГ началась паника.

Победа была у сирийской армии почти в кармане — однако главари «Исламского государства» не хотели сдавать стратегически важный узел. Воспользовавшись растянутостью коммуникаций сирийской армии, силы ИГ смогли развернуть ход сражения в свою пользу, поставив всю Сирию на грань уничтожения.
ПАДЕНИЕ
ЭЛЬ-КАРЪЯТЕЙНА
Параллельно с отражением наступления сирийской армии на Пальмиру, боевики перебросили свежие силы на северное и южное направления — до 2 тысяч опытных боевиков из Ирака. 4 августа мобильные отряды ИГ одновременно начали контрнаступление с двух сторон пальмирского выступа — в районе горы Джебель Хамр аль-Джизель и древних каменоломен с севера, и в район стратегического населенного пункта Эль-Каръятейн с юга. Главной целью боевиков был прорыв к трассе Хомс — Пальмира, чтобы тем самым замкнуть кольцо окружения сирийских войск под Пальмирой.

Столкнувшись с высоким риском попасть в «котел», армейскому командованию пришлось спешно перебрасывать силы на участки прорыва. 5 августа САА удалось отразить нападение ИГ и вернуть большую часть утраченной территории на севере. Однако южная группировка войск не смогла отразить удар, и к вечеру 5 августа боевики овладели Эль-Каръятейном. На следующий же день отряды «Исламского государства» вывезли из города в неизвестном направлении 230 мирных жителей, в том числе по меньшей мере 60 христиан.
Падение Эль-Каръятейна вызвало коллапс южной части пальмирского выступа: к 8 августа боевики пробились еще дальше, захватив христианский город Мхин и поселение Хаварин. После резни, устроенной боевиками в городе, ИГ получило возможность прорваться к шоссе М-5 Дамаск — Алеппо, перерезав единственный крупный путь снабжения правительственных сил и раздробив надвое территорию, подконтрольную Дамаску. Кроме того, высока была вероятность продвижения боевиков к границе с Ливаном и расширения географии самопровозглашенного «халифата» ИГ.

В довершение всех бед сирийская армия стала стремительно терять контроль над газовыми месторождениями: 7 сентября отряды ИГ захватили поле Джазаль — последнее, которое контролировалось правительственными войсками.
В этих условиях 30 сентября 2015 года Россия официально объявляет о начале военной операции в Сирии по просьбе законного правительства страны. С этого момента ситуация в районе Пальмиры начинает кардинально меняться.
ОТВЕТНЫЙ УДАР
В течение октября российские ВВС наносили удары по позициям боевиков в различных провинциях Сирии, оказывая воздушную поддержку действиям сирийской армии. 5 октября МО РФ сообщило о воздушных ударах по позициям ИГ в восточной части провинции Хомс. Как заявлял официальный представитель Минобороны Р Ф, генерал-майор Игорь Конашенков, боевая пара штурмовиков Су-25М, а также бомбардировщик Су-24 нанесли удары по двум районам сосредоточения техники боевиков:
«Всего уничтожено около двадцати единиц средних танков Т-55, захваченных боевиками ранее у сирийской армии. В результате детонации боекомплекта и топлива боевых машин возникли многочисленные очаги возгорания».
Игорь Конашенков
Официальный представитель МО РФ, генерал-майор
Начиная с 9 октября Россия увеличила интенсивность вылетов боевой авиации в Сирии. За сутки с авиабазы «Хмеймим» было совершено 64 боевых вылета на самолетах Су-34, Су-24М и Су-25СМ по 55 объектам ИГ. Главной целью на этом этапе стала стабилизация обстановки в районе Пальмиры с последующим переходом частично деморализованной сирийской армии в контрнаступление.

Кроме сложностей с уровнем подготовки сирийских войск, положение армии на фронте осложняли несколько серьезных проблем, связанных непосредственно с наступлением на Пальмиру:
1
Сложность рельефа местности
В силу того, что Пальмира является древним перекрестком торговых путей, город имеет природную защиту. С западной стороны он защищен от атак высоким горным кряжем и отдельными вершинами, ключевой высотой среди которых является Джебель Касьюн со старой арабской цитаделью. Большая часть вершин была своевременно захвачена ИГ. На этих позициях террористы организовали мощные укрепления для ведения перекрестного огня на подступах к городу.
2
Открытые участки фронта
Дополнительную сложность представляло на первом этапе наступления несколько открытых участков фронта против ИГ, на которых боевики начали контрнаступление, дабы отбросить армейские подразделения от Пальмиры. В 16 километрах от города террористы атаковали части сирийской армии в районе нефтяного поля Джазаль, оттесняя их к нагорью Джебель аль-Абьяд, которое также частично контролировали другие отряды ИГ. В таких условиях проводить наступление на Пальмиру, имея постоянную угрозу окружения, оказалось затруднительно.
3
Историческое наследие
Поскольку Пальмира представляет собой объект культурного наследия ЮНЕСКО, сирийская армия должна была ювелирно прорабатывать этот участок фронта, чтобы не пострадали объекты в исторической части города. Но проблема не решалась одной только наступательной операцией: боевики заминировали большую часть археологического комплекса Пальмиры, что добавляло сложностей при продвижении.
Чтобы решить все три проблемы, сирийской армии пришлось отбивать районы вокруг Пальмиры в буквальном смысле по сантиметру, чтобы подготовить плацдарм для будущего наступления.
ДВА НАПРАВЛЕНИЯ УДАРА
Первые операции близ Пальмиры были начаты 5 ноября 2015 года. Ключевой задачей на первом этапе наступления сирийских войск при поддержке ВКС РФ было ликвидировать последствия прорыва ИГ и отбросить боевиков от трассы М-5. После того, как силы САА атаковали позиции ИГ со стороны населенного пункта Садад, им удалось закрепиться на нескольких ключевых высотах в районе Джебель аль-Хазм. Параллельно с этим сирийские правительственные силы начали штурм восточных склонов гор Джебель Хайял, захватили несколько точек и продвинулись на восток в сторону Пальмиры.
На протяжении следующих нескольких недель основной целью сирийских войск стали стратегические высоты вокруг Мхина и Пальмиры. 17 ноября силы САА заняли Джебель аль-Хазм и получили огневой контроль над Мхином. Параллельно в районе Пальмиры после серии ожесточенных боев с ИГ сирийская армия вновь заняла район мраморных каменоломен, закрепилась в горном районе Джебель аль-Мазар и вошла в деревню Ад-Дава в двух километрха к западу от Пальмиры.

Темпы продвижения сирийской армии поддерживались авиационными и ракетными ударами, которые наносились по боевикам ИГ силами России. 16 ноября 2015 года президент Владимир Путин на совещании по итогам расследования теракта на борту самолета А-321 над Синайским полуостровом приказал усилить удары авиации по объектам ИГ в Сирии. На следующий день в результате «ударов возмездия» 14 командных пунктов боевиков были поражены 34 крылатыми ракетами.
К борьбе с исламистами подключились также самолеты дальней авиации РФ и Военно-морской флот. 20 ноября с кораблей Каспийской флотилии был осуществлен запуск 18 крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в Сирии. Как докладывал впоследствии министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе ударов были уничтожены 15 объектов хранения и переработки нефти и 525 автоцистерн, в результате чего прекращена поставка на черный рынок до 60 тысяч тонн нефти в сутки.
Существенный подрыв финансово-экономической базы и человеческого ресурса боевиков ИГ сказался на боеспособности группировки. В результате 22 ноября 2015 года правительственные силы заняли горный район Джебель Мхин, освободили поселение Хаварин и вошли в город Мхин, который был полностью защищен к 23 ноября. Удерживавшие эти рубежи боевики ИГ отступили в Эль-Каръятейн.

В тот же день армия также взяла под свой контроль фермы Аль-Кадри и горы Джебель Хайян, вплотную приблизившись к «пальмирскому треугольнику» — перекресток ключевых трасс на западном въезде в город. Благодаря тому, что силы ИГ были растянуты между Пальмирой и Эль-Каръятейном, сирийской армии удавалось удерживать стабильные темпы продвижения, меняя позиционный характер боевых действий.
НА ПОРОГЕ ШТУРМА
Тактика растягивания сил исламистов приносила свои плоды: уже к 7 декабря сирийские правительственные силы установили полный контроль над шоссе Пальмира — Хомс, выбив боевиков из деревень Байрат и Бир Мурхатан — последних точек на трассе, которые контролировались ИГ.

Несмотря на поражение под Мхином и стягивающиеся к Пальмире силы сирийской армии, ИГ продолжало упорное сопротивление на нескольких участках фронта. 10 декабря, пока основные силы САА были заняты расчисткой трассы Пальмира- Хомс, мобильные отряды боевиков вновь штурмовали Мхин и Хаварин, а также захватили горный район Джебель аль-Хазм. В ходе контратаки сирийская армия смогла вернуть контроль над Хаварином, однако повторное освобождение Мхина потребовало без малого три недели. Только 29 декабря сирийские правительственные силы установили полный контроль над Мхином и его окрестоностями

Гораздо лучше дела обстояли на основном театре военных действий под Пальмирой. 19 декабря 2015 года сирийские правительственные войска подошли к замку Фахр ад-Дина после ожесточенного боя с ИГ. В результате силы САА оказались в пределах 400 метров от замка и менее чем в двух километрах от городских ворот. После чего на три месяца пальмирское наступление было приостановлено, а сирийские войска перешли к позиционным боям вокруг города.
Неспешность в боях за саму Пальмиру в январе-феврале 2016 года объясняется загруженностью Сирийской Арабской Армии и ВКС РФ на других участках фронта в Сирии. 12 января сирийская армия освободила от террористов город Сальма, который был ключевым оплотом боевиков «Джебхат ан-Нусры"* на севере провинции Латакия. 3 февраля, после начала зачистки окрестностей Алеппо, армия Сирии при поддержке ВКС РФ прорвала четырехлетнюю блокаду городов Нубболь и Аз-Захра на севере провинции Алеппо. В это же время боевики ИГ попытались отрезать группировку войск в Алеппо от снабжения по стратегической «дороге жизни», захватив город Ханассер.

Стабилизировать обстановку в Сирии и вернуться к жизненно важному вопросу возвращения Пальмиры под контроль сирийской армии удалось после объявленного режима прекращения огня, о котором 22 февраля 2016 года договорились Россия и США. На эти условия, помимо официального Дамаска, согласились 97 группировок вооруженной оппозиции, а также курдские формирования.

Перемирие не распространялось на «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусру» и другие организации, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. В этих условиях о полном режиме тишины в Сирии не могло быть и речи. Тем не менее, передышка в боях на несколько фронтов позволила перераспределить силы для финального броска в сторону Пальмиры.
ПОДГОТОВКА К ШТУРМУ
9 марта 2016 года начались массированные авиаудары ВКС РФ по району Пальмиры, а также по путям снабжения «Исламского государства» из Ракки и Дейр эз-Зора. Уже к 10 марта потери ИГ выросли до 32 боевиков: согласно статистике по террористам было нанесено 80 авиационных и до 200 ракетных и артиллерийских ударов. После массированной артподготовки командование сирийской армии объявило о начале штурма Пальмиры. Важной задачей для армии являлось окружение города для прерывания коммуникаций исламистов и занятие мощной оборонительной системы укреплений, выстроенной силами ИГ по периметру Пальмиры.
12 марта силы САА вновь начали бои за деревню Ад-Дава в двух километрах от западного въезда в город. Уже к 13 марта части 18-й танковой дивизии, сирийского спецназа «Силы Тигра», бригада «Соколы пустыни», а также батальоны Имама Али (силы иракского шиитского ополчения) подошли вплотную к городу с юго-западного направления, встав напротив горы Джебель Касьюн, где расположен замок Фахр ад-Дина. В течение дня были взяты под контроль три стратегические высоты, что позволило вскрыть оборону террористов и пройти к городской черте Пальмиры. Правительственные войска обошли главную высоту Джебель Касьюн и вступили на территорию развалин древнего города.
В следующую неделю наступающие проправительственные силы были заняты разведкой и корректировкой огня по боевикам ИГ. 17 марта силы исламистов, воспользовавшись песчаной бурей, начали контратаку в горах Джебель Хайян к юго-западу от Пальмиры, однако армия отразила нападение. В ответ на интенсификацию действий ИГ под Пальмиру в качестве подкрепления правительственных сил были переброшены сирийские морские пехотинцы из провинции Латакия и отряды ливанского движения «Хезболла».

Атаку удалось отразить, однако в тот же день под Пальмирой, в ходе выполнения задачи по наведению авиаударов на важнейшие объекты ИГ, погиб военнослужащий Сил специальных операций РФ, старший лейтенант Александр Прохоренко. Попав в окружение боевиков, военный вызвал огонь на себя. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Прохоренко было присвоено звание Героя России (посмертно).
На следующий день, 18 марта, под стенами Пальмиры развернулись полноформатные боевые действия. После взятия высоты Джебель аль-Маттар, сирийская армия заняла две высоты в районе акведука Древней Пальмиры, а «Силы Тигра» начали штурм замка Фахр ад-Дина. Однако на быстрый штурм ресурсов сирийской армии не хватило — в связи с чем под Пальмиру был переброшен дополнительный десант.

Следующие несколько дней на Пальмирском направлении отметились позиционными боями и зачисткой в тылах армии. Наученная горьким опытом сирийская армия произвела зачистку в нескольких стратегических районах, чтобы ликвидировать угрозу «котла» под Пальмирой. Параллельно с действиями сирийской армии на земле, поддержку наступающим оказывала российская ударная авиация: согласно заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба В С РФ, генерал-лейтенанта Сергея Рудского, силы ВКС РФ совершали в эти дни до 25 боевых вылетов в день, поддерживая попытки сирийской армии отбить Пальмиру у боевиков ИГ.
22 марта была захвачена бывшая вилла катарского шейха Тамима ибн Хамида, находящаяся в центре «пальмирского треугольника». За 10 месяцев оккупации боевики ИГ переоборудовали бывшие владения шейха в тренировочную базу и мощный укрепрайон. Взятие «катарской виллы» предопределило развязку боев за «треугольник»: после того, как дополнительно был зачищен от боевиков хребет Джебель Хайян, армия президента Сирии Башара Асада прорвала оборону ИГ на развязке у въезда в Пальмиру мощным ударом с юго-запада. Занятие этой стратегической точки позволило армии приблизиться вплотную к Садам Пальмиры.

23 марта зачистка тылов и подготовка к штурму древнего города пошла на северном и западном направлениях. В результате планомерного продвижения САА при поддержке ВКС РФ, силы ИГ покинули свои позиции на подступах к городу и отошли в горные районы. Таким образом, пальмирский выступ оказался доступен для решающего броска.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПАЛЬМИРУ
Непосредственно штурм города спустя 10 месяцев оккупации ИГ начался 24 марта 2016 года. В этот день сирийские войска вплотную приблизились к исторической части Пальмиры, укрепившись на нескольких объектах культурного значения. После продолжительной атаки на позиции террористов, под контроль армии перешли античные карьеры Пальмиры, а под вечер отряды САА взяли штурмом район древнего некрополя.

Удар по боевикам наносили фактически с двух сторон. Основные силы армии и сирийского ополчения начали продвижение вглубь города с запада (со стороны Джебель Касьюн и некрополя) и юго-запада (со стороны «пальмирского треугольника», через кольцевую развязку Аз-Зираа к Садам Пальмиры). Второй удар по силам ИГ был нанесен неожиданно с тыла: по данным СМИ, 24 марта на трассу М20 с восточной стороны Пальмиры был высажен армейский десант, который занял семь километров стратегического шоссе и впоследствии участвовал в штурме аэропорта.
Боевики И Г, устроившие эшелонированную оборону на окраинах и в центре города, попытались задержать армию на отдельных участках, чтобы увязать солдат в плотные городские бои. Главными огневыми точками террористов стали бывшие гостиницы, переоборудованные под ДОТы — в частности, «Семирамида» и «Дидиман» на юго-западе Пальмиры. Эти две гостиницы попытались задержать проход проправительственных сил, которые прорывались к Садам Пальмиры после взятия Аз-Зираа. После ожесточенного сопротивления оба бывших отеля перешли под контроль армии.

Еще одним направлением удара стала гора Джебель Касьюн и расположенный на ней замок Фахр ад-Дина. После того, как «Силам Тигра» удалось полностью зачистить горный район Джебель аль-Маттар, прикрывавший замок с западной стороны, часть армейских подразделений пошла на выручку «Тиграм», осаждавшим Джебель Касьюн. Параллельно с этим другая часть проправительственных сил вступила в борьбу за контроль над хребтом Джебель аль-Асафир, огибающим Пальмиру с северо-запада и прикрывающим населенный пункт Аль-Амирия.

25 марта сирийская армия вошла в археологический комплекс Пальмиры и центр современного города Тадмор. Кроме того, правительственные силы освободили большую часть Садов Пальмиры и вошли в современную часть города с юга, достигнув окрестностей взорванного ИГ здания тюрьмы. Это позволило отрядам «Сил Тигра» и «Соколов пустыни» начать штурм Джебель Касьюн.

Первым ударом правительственные силы установили контроль над вышкой связи и пиком Аль-Мантар. Эти два пункта стали последними оплотами ИГ на пути к Джебель Касьюн. После того, как подразделения «Соколов» обеспечили беспрепятственный путь и зачистили подходы к вершине, отряды «Тигров» начали штурм замка Фахр ад-Дина. К вечеру цитадель, которая является контрольной точкой всего Пальмирского оазиса, перешла под контроль армии. Флаг «Исламского государства», развевавшийся 10 месяцев над замком Фахр ад-Дина, солдаты полковника Сухейля аль-Хасана демонстративно сожгли.

26 марта под контроль САА перешла вся территория археологического комплекса. Следом под контроль правительственных войск перешли западные кварталы города, взят штурмом госпиталь Тадмора и полностью зачищены от террористов Сады Пальмиры. К вечеру стало понятно, что ИГ не сможет удержать город — после чего боевики начали отступление из Пальмиры. В этот момент разгром ИГ довершила атака армейского десанта, который приступил к штурму аэропорта, превращенного боевиками в крупный узел обороны. Атаки сирийской армии с нескольких сторон и плотная работа ВКС РФ, совершавших в эти дни до 40 боевых вылетов в сутки, вынудили силы ИГ отступить из города.
27 марта Центральное командование В С Сирии объявило о полном освобождении Пальмиры. В этот момент сирийская армия зачищала занятые территории, а также вела бои с ИГ в районе горного массива Джебель аль-Мазар к северу от города. А 28 марта об освобождении Пальмиры доложил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. В этот день в центре Пальмиры в 15:00 по местному времени был поднят государственный флаг Сирии.
ЭПИЛОГ
Освобождение Пальмиры после 10 месяцев оккупации боевиками ИГ стало первым по-настоящему ключевым событием сирийского конфликта. Благодаря помощи, оказываемой со стороны России, сирийская армия смогла вернуть под свой контроль важный стратегический узел и закрепиться в районе газовых полей. Кроме того, эта победа ознаменовала собой постепенное освобождение Сирии от гнета международной террористической группировки. Следом за Пальмирой начались ожесточенные бои за Эль-Каръятейн: к 3 апреля город был полностью освобожден сирийской армией.

Тем не менее, боевики ИГ, несмотря на нанесенное поражение, сохраняли мощный наступательный потенциал. В первую очередь, это касалось ситуации в районе Пальмиры: несмотря на освобождение, несколько проблем после взятия города оставались нерешенными. Свободная от боевиков территория представляла собой выступ от авиабазы Т4 одной ветвью в направлении Пальмиры, а другой — к газовому месторождению Аш-Шаир. Силы сирийской армии и ВКС РФ могли успешно вести наблюдение за окрестностями города и предотвращать проникновение боевиков — однако полноценной «зоны безопасности» вокруг Пальмиры создать не удалось.

В этих условиях боевики «Исламского государства» неоднократно совершали рейды против сирийских войск на газовые поля к северо-западу от Пальмиры и у восточной границы города — в районе разрушенного элеватора. Наконец, именно сохранение нестабильности на пальмирском выступе предопределило события в декабре 2016 года, когда силы ИГ начали новое масштабное наступление на Пальмиру…


* «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Исламское государство» (ИГ), «Джебхат ан-Нусра» — террористические группировки, запрещенные на территории Российской Федерации.