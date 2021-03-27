Старшеклассницы избили подругу в Новосибирской области

Татарск, 27 марта. Правоохранители установили личности подростков-девочек, которые жестоко избили свою сверстницу.

Страшный инцидент произошел 20 марта в Татарске. Сообщается, что после уроков в районе гаражного комплекса две школьницы напали на подругу. Происходящее зафиксировали на камеру телефона в формате видео, которое после попало в социальные сети. По предварительной информации, съемку проводили парни, поскольку на фоне драки были слышны мужские голоса.

Мама девочки обратилась в полицию с заявлением об избиении ее 15-летней дочери. Сейчас пострадавшая направлена на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В заброшенном доме Приморского края школьницы избили ногами девочку и сняли происходящее на видео, сообщал сайт 360tv.ru.