Уральский невролог назвал истинную причину хронических мигреней

Москва, 27 марта. Природу мигреней и головной боли недавно удалось тщательно изучить научным сотрудникам Уральского медицинского университета.

Основой для появления хронических заболеваний часто служит неправильный метод терапии, рассказала врач-невролог Елена Лебедева. Вместе со своими коллегами она изучила качество лечения и диагностики головной боли и мигрени в России.

Выяснилось, что анальгетики, нацеленные на устранение боли, только приводят к хроническому протеканию заболевания, подчеркнула Лебедева. По словам эксперта, пациенты с таким недугом нуждаются в особом лечении и посещении специалистов. Обычных консультаций у участковых врачей для решения проблемы недостаточно.

Рассеянный склероз начал поражать все больше людей. Среди первых признаков отмечают онемение и двоение в глазах. Об этом ранее рассказала профессор Минздрава РФ Мария Давыдовская.