Собак с голубым окрасом трудоустроили в администрацию Дзержинска. ФАН-ТВ

Две собаки с необычным цветом шерсти приглянулись главе Дзержинска, и он предложил им работу.

Таинственная история собак с голубой шерстью закончилась трудоустройством. Четвероногих обитателей производства «Дзержинское оргстекло» поймали в середине февраля. Зоозащитников привлек необычный синий оттенок шерсти животных. Псов отловили и поместили в ветеринарный госпиталь для обследования.

«Они на территории промзоны находились, пугали прохожих. Поскольку они начинают сбиваться в стаи, и люди, которые встречаются им на пути, конечно же, стали переживать, поскольку животные в большом количестве в стае все-таки представляют какую-то угрозу для людей. И учитывая, что их необычный окрас вызвал очень серьезные, бурные обсуждения в соцсетях, они были отловлены, для того чтобы понять, почему появился такой необычный окрас», — объяснил управляющий делами администрации городского округа города Дзержинск Сергей Кузнецов.

После осмотра оказалось, что свой «благородный окрас» собаки приобрели, по уши извалявшись в химических отходах на территории производства. Анализ пигмента показал, что, к счастью, краска совершенно не опасна для животных. Ветеринары обследовали собак и сделали им необходимые прививки.

Из семи хвостатых два пса — Миша и Гриша — приглянулись главе города Ивану Носкову: они получили почетные места сторожей на территории гаража городской администрации. Для них уже построили уютный вольер с двумя будками, а выпускать на прогулку их будут по ночам.